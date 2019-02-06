В лондоне неизвестные осквернили надгробие могилы Карла Маркса и его жены Женни. Администрация Хайгейтского кладбища, где в 1883 году был похоронен философ, заявила, что монумент был атакован при помощи молотка, пострадала памятная табличка из мрамора, на которой значились имена и годы жизни Маркса и его жены. Причем больше всего досталось имени и фамилии основоположника коммунизма - по ним злоумышленник нанес больше всего ударов. Сам же знаменитый бюст Маркса, венчающий мемориал, не пострадал.

Во Франции ужесточили ответственность за участие в протестных акциях Виновников пока найти не удалось, лондонская полиция за неимением достаточных улик решила закрыть дело до появления новой информации. Когда на Хайгейтском кладбище хоронили Маркса, за гробом шли всего 11 человек. В краткой надгробной речи его друг Фридрих Энгельс назвал покойного "одним из самых ненавидимых и самых оклеветанных людей своего времени". Памятник Марксу был установлен на месте его могилы в 1956 году Коммунистической партией Великобритании. С тех пор монумент уже неоднократно оскверняли - его то обливали краской, то скидывали бюст с постамента. В 1970 году вандалы даже предприняли неудачную попытку взорвать памятник при помощи самодельной бомбы, а на надгробии нарисовали свастику.