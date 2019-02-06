В Львовской области украли американское военное оборудование

На Украине завели уголовное дело в связи с хищением военного оборудования из США на 4,5 миллиона гривен (около 165 тысяч долларов). Об этом сообщают "Украинские новости".

Как проинформировали в Государственном бюро расследований, в ноябре 2018 года из одной из воинских частей неизвестные украли 7 тепловизионных прицелов марки ARCHER и 8 приборов ночного видения. Эта аппаратура была поставлена на Украину США в рамках программы международной технической помощи.

Следователи полагают, что преступление стало возможным из-за халатного отношения начальства склада к сохранности имущества. Подозреваемого взяли под стражу на 60 суток, однако украденные прицелы и приборы ночного видения пока не найдены.