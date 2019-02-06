В меню ресторанов McDonald's в России может появиться пиво

В меню российских ресторанов сети McDonald's может появиться пиво. Об этом рассказал глава российского филиала компании Марк Карена.

Как передает агентство ТАСС, Карена сообщил, что компания готова к новым идеям. Если у покупателей будет интерес в отдельных регионах и ресторанах, в меню будет добавлено и пиво. Сейчас в ресторанах сети не продаются алкогольные напитки. Но зато они есть в меню у конкурентов.

Ранее стало известно, что к концу 2019 года в российских ресторанах американской сети посетителей будут обслуживать официанты. Впрочем, такая услуга уже практикуется в ряде ресторанов McDonald's в Москве. После заказа посетителю выдается номерок, его нужно поставить на столик, и официант сам принесет заказ. Давать или не давать при этом чаевые, каждый решает сам.