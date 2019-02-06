В столице Беларуси открывается международная книжная ярмарка

В среду в столице Беларуси начинается крупное литературное событие - 26-я международная книжная ярмарка, в которой принимают участие десятки издательств и сотни писателей. Одной из самых представительных в Минске станет экспозиция старейшего и прославленного российского издательства "Молодая гвардия", которое представит множество новинок. Все они увидели свет в знаменитой биографической серии "Жизнь замечательных людей", основанной еще в XIX веке.

Среди авторов книг, представленных "Молодой гвардией", будут не только российские, но и белорусские писатели. Так, в воскресенье перед читателями выступит автор книг в серии "ЖЗЛ", известный белорусский историк и журналист Вячеслав Бондаренко. Из под его пера вышли книги "Вяземский", "Герои Первой мировой", "Лавр Корнилов", "Легенды Белого дела" и "Белые". Вячеслав Бондаренко подробно представит свою последнюю работу - биографию отца Иоанна (Крестьянкина), автором предисловия к которой стал митрополит Волоколамский Иларион. Добавим, что сам митрополит Иларион (Алфеев) написал для серии "ЖЗЛ" книги "Иисус Христос" и "Патриарх Кирилл". На выставке их представит митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел.

В среду на ярмарке состоится презентация трех книг обозревателя "Российской газеты", журналиста-международника Максима Макарычева - "Фидель Кастро", "Валерий Харламов" и "Александр Мальцев". Все также вышли в знаменитой биографической серии "Жизнь замечательных людей". В мероприятии примут участие двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев, партнер Харламова по сборной СССР и его друг за пределами хоккейной площадки, а также сестра "легенды N17" Татьяна Харламова, специально прилетевшие в белорусскую столицу.

Наконец, 10 февраля состоится презентация новой книги заместителя главного редактора "Российской газеты" Николая Долгополова "Гении разведки". Это своеобразный итог биографических изысканий Николая Михайловича, известного историка разведки. В сборник вошло свыше двадцати очерков, среди героев которых Рихард Зорге, Владимир Барковский и Александр Феклисов, Иосиф Григулевич и Конон Молодый, Яков Серебрянский и Джордж Блейк, а также многие другие известные или, наоборот, до сих пор засекреченные имена, вплоть до загадочного разведчика Икс. Помимо автора книги в мероприятии примут участие заместитель главного редактора "Российской газеты" Ядвига Юферова и исполнительный директор издательства "Молодая гвардия" Роман Косыгин.