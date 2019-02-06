В Москве проходит второй Профессорский форум

Вопреки расхожему мнению о том, что наука не привлекает молодежь, доля молодых исследователей ежегодно увеличивается на 25 процентов.

Об этом сообщила замминистра науки и высшего образования Марина Боровская, выступая на Профессорском форуме-2019, который проходит в эти дни в Москве.

Говоря о научной молодежи, Марина Александровна отметила, что кроме реальной науки нужно не забывать и о "цифре".

- Подготовка грамотных пользователей - тоже важная часть развития в науке и образовании, - сказала замминистра. - Если сегодня не обучить молодых людей использовать цифровые изменения, которые есть в экономике, мы не сможем эти изменения оценить.

На форум собрались ученые и профессора почти из 200 университетов и НИИ. По словам Марины Боровской, коллективам вузов сейчас отводится большая роль в организации образования и развитии сотрудничества между учебными заведениями.

- Хочется, чтобы профессорское сообщество не теряло связь. Мы с вами - мощный работодатель и отбираем тех людей, которые составят профессиональное сообщество, кадровый резерв, - подчеркнула она.

Организатор форума - Российское профессорское собрание (РПС), общественная организация, созданная всего два года назад и объединившая более 5 тысяч профессоров.

- Нам нужно думать, как выстраивать высшее образование в условиях информатизации, - считает председатель наблюдательного совета РПС, ректор РУДН Владимир Филиппов. - Кроме того, нам нужно пересмотреть вопрос аспирантуры. Как сказал президент, аспирантура должна готовить ученых, а не быть дополнительной ступенью высшего образования.

В рамках форума 7 февраля, в преддверии Дня российской науки, пройдет награждение лауреатов Общенациональной премии "Заслуженный профессор" и "Профессор года".

Тем временем

Минобрнауки России проведет мониторинг кафедр русского и родных языков вузов, чтобы выяснить состояние образовательных программ высшего образования по изучению языков. Об этом сообщил накануне директор департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки РФ Артемий Рожков. Согласно оценкам ООН, в мире насчитывается 370 млн представителей коренных народов, проживающих в 90 странах.