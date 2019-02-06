В Москву на матч с ЦСКА приезжает чемпион Евролиги мадридский "Реал"

Российские клубы в четверг и пятницу проведут очередные матчи Евролиги. И для подмосковных "Химок", и для столичного ЦСКА предстоящие встречи будут крайне важны с турнирной точки зрения.

Баскетболисты ЦСКА (в белой форме) пока идут на третьем месте в Евролиге. Но могут обойти в таблице "Реал", если обыграют его на своем паркете. Фото: РИА Новости

Химчане продолжают удивлять своей нестабильностью. На одной неделе они успели сначала в блестящем стиле обыграть прямого конкурента за место в плей-офф Евролиги "Жальгирис", а затем уступить в Единой лиге питерскому "Зениту". Так что предсказать, чего ждать от "Химок" сегодня в Подгорице, не возьмется, наверное, никто. До восьмого места, дающего право продолжить борьбу за титул по итогам группового этапа, "желто-синим" всего две победы. Но на этом расстоянии от зоны плей-офф команда находится не первую неделю. И с каждым матчем надежды на то, что ей удастся скачок вперед, угасают. До конца регулярного чемпионата - девять туров, поэтому права на осечку у команды Куртинайтиса практически не осталось.

Следующий соперник химчан - один из аутсайдеров турнира, черногорская "Будучность". Балканский коллектив, напомним, в высшем баскетбольном свете новичок - клуб из Подгорицы получил годичную лицензию Евролиги как победитель Балканской лиги. И пусть "первый блин" у черногорцев пока не самый вкусный - лишь шесть побед в 21 матче и текущее предпоследнее место, - "Будучность" успела потрепать нервы многим. Например, именно в Подгорице свое первое поражение сезона потерпел ЦСКА, столкнувшийся с мощнейшей "дальней артиллерией". А пару недель назад там же оступился другой фаворит Евролиги мадридский "Реал". Трехочковые броски - главное оружие "Будучности", и основная задача "Химок" на этом выезде будет в том, чтобы закрыть черногорских снайперов. Удастся - можно рассчитывать на успех.

Наглядный урок, как надо играть против "Будучности", подмосковному клубу преподал как раз ЦСКА. В предыдущем туре армейцы принимали черногорцев и разгромили их - 99:69, сполна таким образом отыгравшись за гостевую неудачу. Теперь же "красно-синим" предстоит решить задачку посложнее, ведь в Москву пожалуют особенные гости. ЦСКА принимает действующего чемпиона Евролиги мадридский "Реал", и битва в "Мегаспорте" обещает стать главным хитом всей баскетбольной недели.

На данный момент соперники входят в тройку лучших команд турнира, уступая лишь турецкому "Фенербахче". У "королевского клуба" соотношение побед и поражений 17-4, у армейцев 16-5. То есть в случае успеха ЦСКА сможет испанцев в таблице опередить. Ну а поскольку первая игра между соперниками, состоявшаяся 29 ноября в Мадриде, закончилась в пользу москвичей - 93:88, "красно-синие" могут теперь еще и обеспечить себе преимущество над "Реалом" на случай равного количества очков по итогам группового этапа. В таком случае, напомним, первым делом учитывают результаты личных встреч.

Когда встречаются команды такого уровня, говорить о фаворитах смысла не имеет. Но статистика точно на стороне ЦСКА. "Реал" в последний раз побеждал армейцев на выезде больше десяти лет назад - еще в декабре 2008-го. Да и вообще "королевский клуб", как ни странно, для москвичей довольно удобный соперник. Из 23 матчей Евролиги между этими командами 16 закончились победой ЦСКА. Правда, последняя неудача уж больно памятная. Именно испанцы поставили команде Димитриса Итудиса подножку в белградском Финале четырех в мае 2018-го. Но то поражение, лишившее ЦСКА шансов на европейский титул, наверняка только еще больше мотивирует москвичей.

Где будем смотреть

7 февраля, четверг Матч! Наш Спорт

20.55 "Будучность" (Черногория) - "Химки" (Россия). Прямая трансляция.

8 февраля, пятница Матч ТВ

19.35 ЦСКА (Россия) - "Реал" (Испания). Прямая трансляция.