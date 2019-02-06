Фильм "Завод" кинорежиссер Юрий Быков задумал снять уже давно. Как раз после известных своих картин, которые, по его собственному признанию, складываются у него в голове в трилогию - "Жить", "Майор" и "Дурак". Однако "отвлекся" на сериалы - "Метод" и "Спящие". После второго устроил шум и громогласно заявил на всю страну, что кино больше снимать не будет. Но вот уже перед фильмом "Завод" (а он в прокате с 7 февраля) показывают тизер следующей картины режиссера "Сторож". Из чего понятно, что кинематограф Быкова не потерял. Более того, среди причастных к созданию фильма "Завод" так много серьезных компаний - от международного гиганта Wild Bunch и крупнейшего европейского Фонда поддержки кино Eurimages до российской студии Yellow, Black and White (которая стоит за успехами фильма "Последний богатырь", например) и социальной сети "Одноклассники", что может означать лишь одно - к режиссеру есть интерес, его новых работ ждут, и вовсе не обязательно ему для этого объявлять, что он уходит из кино.

Действие фильма "Завод" действительно ближе к 90-м. Магнат Калугин - в этой роли Андрей Смоляков, который уже устал отвечать на вопросы о том, почему так часто играет олигархов, и пояснять, что он просто показывает людей, - собирается продать завод, что прибыли давно не приносит. Рабочим Калугин не платит зарплату уже полгода. Поэтому "за фабричной заставой, где закаты в дыму" недовольство уже достигло предела. И режиссер не просто показывает завод, как "Титаник" с трубами, что вот-вот пойдет ко дну, он еще и обыгрывает это повторяющимся звуком гудящего корабля. Юрий Быков - не просто режиссер и автор сценария картины, он еще и один из композиторов.

Актер Влад Абашин - силовик - основной герой фильма. Это он - между хозяевами и рабочими. Фото: kinopoisk.ru

Актер Денис Шведов работает с Юрием Быковым уже в пятом фильме. В этом он - рабочий, вернувшийся домой с чеченской войны, по кличке Седой. Над гримом - а по сценарию у него обезображено лицо, травмирован глаз, работали каждую смену более часа. Неизвестно, сколько трудились над гримом спины, но зритель видит, что на ней - застаревшие, глубокие следы от пуль. Большой, одинокий человек, обиженный на жизнь. Каждую ночь его терзают демоны войны. И стоит увидеть в начале фильма взгляд этого одноглазого на олигарха, чтобы понять - в Седом зреет классовая месть.

Его подельникам просто нечего терять. У парнишки Вовки (Иван Янковский) - больная мать, лекарств и денег на больницы, естественно, нет. У героя Александра Бухарова ушла жена к соседу, что живет через стенку. У одного пожилого рабочего (Александр Воробьев) много ртов и жена опять на сносях. Другой (Сергей Сосновский) безнадежно болен - кашель разрывает его изнутри, а про лекарства - смотрите выше. И еще один - блатной, судимый, искатель приключений (Дмитрий Куличков). Они не знают, что делать, как свести концы с концами, и как-то их не удивляет, что у Седого уже готов план. Более того, они не замечают, что он долго вынашивал его в себе.

Быков вообще снимает брутальное мужское кино. Все судьбы восставших он показал очень схематично - в течение нескольких минут короткими планами. И возможно - это основная ошибка фильма.

Дело в том, что сами создатели затрудняются сказать, какой у "Завода" жанр. На сайте "Кинопоиск" он описан как "криминал, драма, триллер". Авторы же определили его как "боевик со смыслом". Юрий Быков на брифинге после фильма назвал несколько имен мировых режиссеров, которые на него повлияли - он насмотренный человек: Сидни Люмет, Дэвид Финчер, Джо Райт, Дэни Вильнев, Жак Одиар. Но, возможно, Быкову не нужно было далеко ходить и выровнять фильм по жанру "производственная драма" - богатому традициями в нашем кинематографе. Он мог бы стать для нового поколения тем же, чем для советского была "Премия", пьеса драматурга Александра Гельмана, по ней же был снят фильм, который посмотрели около 13 миллионов человек. Или "Мы нижеподписавшиеся" - по этой пьесе Гельмана сняла сильнодействующее кино Татьяна Лиознова. Или же "Гараж" Эльдара Рязанова - действие "Завода" также происходит в замкнутом пространстве - одном из заводских цехов. Но Быков повернул в свою сторону. Европейский продюсер фильма Шарль-Эврар Чехов сказал, что Быков как никто понимает русскую душу и культуру. Тем не менее Быков попробовал "скрестить" русскую душу и характер сэлементами западного боевика, и в этом чувствуется некий диссонанс.

Если бы в фильме были усилены линии каждого из героев и им было бы где разыграться - фильм держал бы в напряжении на психологическом уровне. Но явно не это требовалось режиссеру. Команде работяг, "лохов", как определил их глава охраны Калугина по кличке Туман (Владислав Абашин), противостоят его специально обученные бойцы - шесть человек (тут можно поиронизировать, что Быков снял свой фильм "12" по аналогии с "12" Никиты Михалкова, но там характеры героев раскрыты сильнее). Причем бойцы не одной, а двух команд. "Частному агентству" охраны олигарха "помогают" невесть кем вызванные на место происшествия СОБРовцы во главе с капитаном Дадакиным (Илья Соколовский).

Слабое место фильма "Завод" - не тщательно прописанная драматургия сценария, от этого он не держит зрителя в постоянном напряжении, заставляя впиваться в ручки кресел и забывать о попкорне. В нем примерно понятно, что происходит и что будет дальше. И когда в конце олигарх Калугин рассказывает Седому, все, что понял о нем, поражает не то, как он мастерски, словно орешек, раскусил противника, а то, что зритель и так все это сообразил уже гораздо раньше. Проговор увиденного был совсем излишним. Отбросим моменты, которые вызывают вопросы - например, почему у олигарха, под дудку которого пляшет сам губернатор, оказывается столь слабая охрана, что горстка работяг спокойно берет его в заложники, но заметим, что есть в картине эпизоды, которые заставляют зрителя испытать сильные эмоции.

Например, хорошо снятая сцена с подброшенной в цех сумкой. Человек военный и представить себе не способен, что в ней может быть не взрывчатка, человек мирный не знает, что с этим делать, и принимает решение, как в последний раз. То, что происходит с героем Ивана Янковского, никого не оставит равнодушным, а после фильма еще не раз вернет к его герою. "Он - как пружина, он - странноватый", - поясняет режиссер, как именно задумали этого парнишку, который толком не пожил еще.

Тем временем Быков примерно спустя три четверти фильма поворачивает его в сторону политического триллера. И вот уже вырисовывается новый главный герой - тот самый силовик Туман. Это ему предстоит определиться, чью сторону принимать: влиятельного олигарха или рабочего-борца за справедливость. И куда вести свою команду - тоже все заметные и харизматичные персонажи и хотелось бы, чтобы так же хотя бы "пунктиром" была прописана и показана судьба каждого из них. Но тогда именно Туман очень хорошо сыгранный Владиславом Абашиным, должен был быть везде заявлен, как главный, в том числе и на постере фильма, хотя, может быть, и не на переднем плане. Но и эта тема, куда пойдут силовики - в сторону власти или восставших, - проговорена поверхностно, хотя и оставляет большой простор для домысла зрителя.

"Завод" обилием затронутых тем и колебаниями между жанрами заставляет думать о себе, что это тот случай, когда Быков-режиссер сам не понимает, что сделал, потому что Быков-сценарист не додумал сценарий. И это проявилось в разночтениях финала. Режиссер уверен, что в финале произошло одно, тогда как зритель способен увидеть в нем совершенно другое.

Тем не менее в целом очень хорошо, что такой фильм, как "Завод", снят, что его принимают в других странах (предпродажи - на 25 территориях) и фестивалях - премьера прошла в престижном Торонто. Продюсер Чехов считает, что история, показанная в картине, универсальна, и ему нет смысла не верить. "Завод" - это фильм-событие, и он показывает, что Юрию Быкову в нашем кинематографе отведена определенная заводь, где он экспериментирует в плане своего ярко выраженного таланта и направления. И в этом плане можно говорить о том, что в фильме "Завод" весь Юрий Быков. Никто другой не мог бы снять именно такое кино. Что примечательно - без единого слова мата. Кино, после которого неясно, какой может быть реакция на него - то ли люди начнут бороться за правду, то ли поймут, что подобная борьба ни к чему хорошему не приведет, как в принципе было и в фильмах "Майор" и "Дурак". Вот почему на встречи с Быковым по всей стране приходит так много людей, и именно его они спрашивают, как жить дальше. Сам же он считает, что "Завод" - некая "попытка выдохнуть". Посмотрим, каков будет "Сторож".

Прямая речь

Фото: Пресс-служба фильма

Юрий Быков, режиссер:

- Честно говоря, единицей большого фестивального масштаба мне трудно быть, у меня есть свои жанровые предпочтения, но мне хочется одновременно говорить на серьезные темы и работать с большой аудиторией. И в этом плане для меня важно увидеть реакцию - приход зрителей в кинотеатры. Это как минимум. А как максимум - чтобы было замечено, что жизнь сложная штука и объективности нет ни с той, ни с другой стороны. Поэтому я с определенного момента своей жизни точно не хочу призывать ни к чему, что касается боли, насилия и смерти, и этого я очень сильно боюсь. Поэтому и стремлюсь, чтобы мое кино - это было эмоциональное размышление со мной и со зрителем на тему того, что такое радикальные проявления и цинизма и романтизма.

Кстати

Фото: РИА Новости

Юрий Быков намеренно убрал из фильма все женские и любовные линии. Так, известно, что Елена Панова играла влюбленную в Седого заводскую уборщицу, но в ленту это не вошло.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ-Неделя"