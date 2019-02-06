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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мест хватит

Началось формирование детсадовских групп, куда малыши пойдут с 1 сентября
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 25(7783)
С 1 февраля до 1 марта специальные комиссии рассмотрят заявления от родителей, имеющих федеральные или региональные льготы - например, военнослужащих, многодетных или неполных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Затем до 1 апреля разберутся с теми, кто не попал в желаемый детский садик в прошлом году или имеет необходимость перевести ребенка в другое учреждение. И только затем места в детских садах будут распределять между "обычными" детьми - в порядке электронной очереди, которая формируется автоматически после подачи заявления. Основной период комплектования групп продлится до 1 июля.

При этом петербургские чиновники обещают, что мест в детских садах хватит всем, а вот в ясельных группах (для детей от полутора до трех лет) очередь сохранится. Как рассказала начальник общего образования комитета по образованию Санкт-Петербурга Анна Грубская, в настоящее время она насчитывает около шести тысяч человек и сконцентрирована преимущественно в шести районах города, где ведется активное жилищное строительство. В Выборгском районе это микрорайон "Северная долина", в Пушкинском - Славянка, в Невском - комплекс "Ласточкино гнездо" и Усть-Славянка. Большой спрос на ясельные группы также в Красносельском, Красногвардейском и Приморском районах.

В Петербурге собрались возродить шефство предприятий над детдомами

Ликвидировать этот лист ожидания планируется за два -три года, однако процесс будет зависеть "от согласованных действий всех городских структур". В первую очередь - от комитета по строительству, в ведении которого находится строительство новых дошкольных учреждений. Согласно официальным данным, в 2018 году в Петербурге заработало 31 новое детское дошкольное образовательное учреждение, в них появилось 5488 мест. В 2019-м запланировано ввести в строй не менее 5,5 тысячи мест - это будут и объекты нового строительства за счет бюджета по адресно-инвестиционной программе, и "выкупные" детские сады, построенные за счет средств инвесторов и переданные городу.

Однако родителям тоже нужно своевременно позаботиться о том, чтобы ребенок попал в детский сад вовремя, в нужном месте и в нужную группу. Например, в Петербурге созданы специальные условия для детей с особыми потребностями. Всего в 437 детских садах насчитывается 1203 специализированные группы - так называемые компенсированные либо комбинированные. По данным Анны Грубской, в городе сегодня каждый восьмой ребенок нуждается в особом подходе в процессе дошкольного образования - это около 33 тысяч дошкольников. Получить информацию, где поблизости есть специализированные группы, можно в районной администрации, а необходимую консультацию - в службах ранней помощи, которые также созданы в каждом районе на базе детских садов.

В 2019 году в городе запланировано ввести в строй не менее 5,5 тысячи мест в детских садах

Именно по этой причине чиновники призывают родителей внимательно относиться к выбору детского сада - не только по местоположению, но и по потребностям ребенка. А еще - внимательно следить за получением уведомления о предоставлении места. На оформление всех необходимых документов, в том числе медицинской карты, закон отводит всего 30 дней. Поэтому специалисты часто советуют начинать бумажную работу заранее.

Цифра

272 тысячи дошкольников посещают детские сады в Санкт-Петербурге

Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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