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06.02.2019 08:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве объяснили, как выбрать утюг

Текст: Марина Гусенко
В этом году Роскачество и организация ICRT (InternationalConsumerResearchandTesting) проведут исследование утюгов известных брендов. А пока результатов нет, эксперты Роскачества объяснили, как выбрать хороший утюг.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Первое, на что нужно обратить внимание - на подошву утюга. В России сейчас в основном распространены паровые утюги из керамики, нержавеющей стали, тефлона, алюминия.

Тефлон отличается низким уровнем скольжения по сравнению с подошвами из других материалов. При этом он считается оптимальным, подошва из него оберегает одежду от пригорания.

Фото: iStock
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У алюминия есть преимущество - маленький вес, поэтому утюг с подошвой из него будет легким и удобным. Плюс - он легко чистится и быстро нагревается. Но есть у него минус - появление микроцарапин.

Нержавеющая сталь долговечна и прочна, в уходе - неприхотлива. Подошва утюга из нее отлично скользит.

Подошва из керамики тоже хорошо скользит и легко чистится. Но она хрупкая и дорогая в цене.

От мощности зависит, способен ли утюг быстро набрать нужную температуру, образовывать пар. Если она от 1500 Вт и 2000 Вт, то такой утюг сможет хорошо разгладить сильно мятые ткани. Если мощность больше 2000 Вт, утюг можно использовать и в промышленных целях.

Что касается отверстий для подачи пара, лучше чтобы маленькие из них были расположены по всей подошве, а крупные - у носика и задней части утюга.

Более подробно о том, как выбрать утюг можно прочитать на сайте Роскачества.

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