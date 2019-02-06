В Россельхознадзоре заявили о снижении качества молочной продукции

Качество молочной продукции в России за последние пять лет существенно снизилось, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, выступая на X съезде Национального союза производителей молока.

"За последние пять лет резко ухудшилось качество молочной продукции, в том числе это касается присутствия фальсификата. Все это произошло на наших с вами глазах", - сказал Данкверт. Он отметил, что данные об объемах фальсификации искусственно занижаются. Контроль за оборотом таких продуктов недостаточен.

"Наши данные относительно фальсификации молочных товаров сильно разнятся с Роспотребнадзором, который заверяет об уровне фальсификата всего в 3,5 процента",- уточнил Данкверт. Россельхознадзор применяет риск-ориентированный подход при лабораторном контроле, то есть никогда не проверяет те предприятия, где фальсификата заведомо быть не может, пояснил глава ведомства.

Наиболее сложная ситуация сложилась в социальных учреждениях, куда безнаказанно поставляется недоброкачественная продукции под видом "натурального" молочного продукта, отметил Сергей Данкверт.

Поменять ситуацию, по его мнению, сможет только введение готовой молочной продукции в систему прослеживаемости "Меркурий".

Сопровождение продукции электронными ветсертификатами "от поля до прилавка" позволит создать непрерывную цепочку прослеживаемости. Массовая фальсификация продукции станет выявляться автоматически и потому будет технически невозможна, отметил Сергей Данкверт.