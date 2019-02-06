В России создадут сверхпрочные стекла для смартфонов

Крупнейшая химическая компания Южной Кореи LG CHEM, которая входит в холдинг LG, заключила контракт с Российским химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева на разработку нового материала - прозрачного ситалла. Новая разработка может выступать альтернативой традиционным защитным стеклам для смартфонов и других мобильных устройств.

По словам руководителя проекта, заведующего кафедрой стекла и ситаллов РХТУ профессора Владимира Сигаева, ситаллы сочетают в себе высокую температурную устойчивость с прозрачностью и механической прочностью, при этом недорого обходясь в производстве.

Проблема низкой прочности экранов мобильных гаджетов заключена в том, что стекло по умолчанию хрупкий материал. Какими бы способами обработки и процедурами закаливания оно не подвергалось, из-за изначально низкой твердости в процессе эксплуатации в нем накапливаются дефекты, неизбежно приводящие к разрушению при ударной нагрузке. Предлагаемые сотрудниками РХТУ ситаллы заведомо прочнее стекла и лишены этих недостатков.

На первом этапе проекта ученые разработают и получат первые рабочие прототипы, которые будут предоставлены для исследования в лабораториях компании LG CHEM.