У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

В России создадут сверхпрочные стекла для смартфонов

06.02.2019,  
14:40
Текст:  Богдан Бобров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Крупнейшая химическая компания Южной Кореи LG CHEM, которая входит в холдинг LG, заключила контракт с Российским химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева на разработку нового материала - прозрачного ситалла. Новая разработка может выступать альтернативой традиционным защитным стеклам для смартфонов и других мобильных устройств.

По словам руководителя проекта, заведующего кафедрой стекла и ситаллов РХТУ профессора Владимира Сигаева, ситаллы сочетают в себе высокую температурную устойчивость с прозрачностью и механической прочностью, при этом недорого обходясь в производстве.

Развенчан один из главных мифов о смартфонах
Sony выпустит флагман с 52-мегапиксельной камерой

Проблема низкой прочности экранов мобильных гаджетов заключена в том, что стекло по умолчанию хрупкий материал. Какими бы способами обработки и процедурами закаливания оно не подвергалось, из-за изначально низкой твердости в процессе эксплуатации в нем накапливаются дефекты, неизбежно приводящие к разрушению при ударной нагрузке. Предлагаемые сотрудниками РХТУ ситаллы заведомо прочнее стекла и лишены этих недостатков.

На первом этапе проекта ученые разработают и получат первые рабочие прототипы, которые будут предоставлены для исследования в лабораториях компании LG CHEM.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
смартфоны
Фото: Atom / Mail.Ru Group
Mail.Ru Group объявила о запуске нового браузера Atom 05.02.2019
технологии
Viber 10 получил новый дизайн и стал более безопасным 04.02.2019
Эксперты выяснили пользу ночного режима для смартфона 04.02.2019
инновации
Meizu представила смартфон без SIM-карты, динамиков, кнопок и разъемов 23.01.2019
Раскрыт главный секрет следующих смартфонов Xiaomi 16.01.2019