В России станет больше учебников по родным языкам

Сегодня в системе школьного образования есть запрос на изучение 81 языка народов России, в том числе и языков коренных и малочисленных народов. Об этом на заседании попечительского совета и правления Фонда сохранения и изучения родных языков народов России рассказала министр просвещения Ольга Васильева.

- Однако есть ряд задач, которые выходят за пределы полномочий министерства. Прежде всего - создание учебных пособий, - рассказала Ольга Васильева. - Требуется не менее полутора тысяч таких учебников, в наличии сегодня чуть более 200 наименований.

Участники также предложили проводить просветительскую работу с регионами и семьями, так как ребенок первоначально учит язык с детства, до школы. Также эксперты предложили изучать родные языки и литературу на кружках и дополнительных курсах.

Бюджет фонда (с 2019 года по 2021 год) - более 282 млн рублей. Приказ о его создании был подписан 17 января 2019 года. Его уже утвердили в Правительстве. В правлении - практики, ученые и руководители организаций, непосредственно работающих с языковой проблематикой в сфере межнациональных отношений.