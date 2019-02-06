В Россию пришел мощный смартфон Nokia с NFC за 30 тысяч рублей

Компания HMD Global объявила о старте продаж на российском рынке смартфона Nokia 8.1, одной из главных особенностей которого является камера c оптикой Zeiss и поддержкой искусственного интеллекта.

Nokia 8.1 Фото: Nokia

Машинное обучение, работающее с двумя модулями 12+13 мегапикселей, способно определять тип сцены и выставлять соответствующие параметры съемки. Поддерживается также оптическая стабилизация изображения и портретный режим.

Сердцем смартфона стал процессор Qualcomm Snapdragon 710 - мощный и одновременно недорогой чип. Он дополняется 4 гигабайтами оперативной памяти. Емкость встроенной памяти составляет 64 гигабайта - их можно расширить при помощи карт microSD.

Экран устройства имеет диагональ 6,14 дюйма, соотношение сторон 18:9 и разрешение 2560x1440 пикселей. Матрица защищена стеклом с загнутыми краями 2.5D.

Смартфон также оборудован аккумулятором на 3500 мАч, позволяющим работать без подзарядки до двух дней в обычном режиме. Поддерживаются NFC и разблокировка по отпечатку пальца. Что касается цены, то для российских покупателей она составит 29990 рублей.