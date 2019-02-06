Украденные летом 2018 года из собора в городе Стренгнес шведские королевские регалии найдены в мусорном контейнере в городке Акерсберга.

Две короны и державы, принадлежавшие королю Карлу IX и его супруге Кристине, были обнаружены ночным сторожем в Акерсберге под Стокгольмом. "Идет интенсивная работа с целью подтвердить аутентичность обнаруженных предметов", - говорится в заявлении шведской полиции.

Реликвии, которые оцениваются в 65 миллионов крон (470,5 миллиона рублей), были украдены 31 июля 2018-го. По словам очевидца, двое мужчин забрали драгоценности из стеклянной витрины в соборе и уехали на велосипедах в сторону озера Меларен, где пересели на моторную лодку. Спустя несколько недель полиция арестовала 22-летнего мужчину, которого обвинили в краже. Судебный процесс по его делу должен был закончиться во вторник, но в связи с ночной находкой был остановлен.