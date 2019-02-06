В США стартовало, пожалуй, самое ожидаемое модницами и модниками по всему миру событие - неделя моды в Нью-Йорке.

В этом сезоне один из главных борцов со стереотипами испанский дизайнер Алехандро Гомес Паломо представит мужскую коллекцию кружевных нарядов. Главная мысль, которую испанский художник не первый год пытается донести до всего мира, это право мужчин быть утонченными и занимать свое заслуженное место в мире гламура. На этот раз дизайнер черпал вдохновение в Русских сезонах Дягилева, столь громко отшумевших в начале ХХ века в Париже, что его отголоски слышны и по сей день.

Новая коллекция Паломо включает строгие костюмы с длинными юбками, мужские платья в стиле фламенко, полупрозрачные шерстяные комбинезоны и пеньюары, пижамы из шелка и пальто. Однако главной ее изюминкой стало кружево в мужских нарядах. "Я предоставляю свободу. Мужчины могут быть сказочными, гламурными, они могут носить прекрасные ткани изящного покроя, проработанные до мельчайших деталей", - говорит о своей коллекции дизайнер. Модные веяния зачастую возвращаются к нам в новом обличии. Кружева, в которых сегодня щеголяют модницы по всему миру, еще в XIX веке были неотъемлемым атрибутом и мужского костюма европейского аристократа. Так что не стоит отбрасывать вероятность, что украшенные ажурными узорами наряды могут появиться в гардеробах модников уже через несколько лет.