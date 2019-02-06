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Рубрика: В мире

В США таксиста-убийцу приговорили к пожизненному заключению

Текст: Александр Саможнев

Бывший таксист онлайн-сервиса пассажирских автоперевозок Uber, 48-летний Джейсон Долтон, приговорен в США к пожизненному заключению без права досрочного освобождения за убийство шести человек и ранение еще двоих граждан, сообщает телеканал CNN.

Фото: Reuters
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По версии следствия, 20 февраля 2016 года Долтон открыл беспорядочную стрельбу на автостоянке возле жилого дома и ресторана Cracker Barrel в городе Каламазу, что в 240 километрах к западу от Детройта.

Нападавший был взят под стражу и обвинен по 16 пунктам, включая убийство и покушение на убийство. По свидетельствам очевидцев, Долтон не проявил никаких эмоций после объявления сурового приговора судьей Александром Липси.

После инцидента в Каламазу сервис Uber подвергся в СМИ жесткой критике за то, что принимает на работу непроверенных людей, в том числе, ранее судимых.

Напомним, Uber является популярным онлайн-сервисом автомобильных перевозок. Компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско была основана в 2009 году. Сейчас она действует более чем в 500 городах почти в 80 странах мира. Местные перевозчики проявляют недовольство снижением цен на услуги такси. Они обвиняют Uber в применении не конкурентных способов работы на рынке.

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