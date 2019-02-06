В Венецию будут пускать по билетам

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро предложил за визит в островную часть города взимать с так называемых однодневных посетителей определенную плату: 6-10 евро в зависимости от сезона. Кстати, эти однодневные туристы составляют 70 процентов всех приезжих.

Кроме того, проникшим сюда без соответствующего документа-билета будет грозить штраф в 100-450 евро. Вырученные деньги мэр предлагает направить на уборку городских улиц, очистку каналов и ремонт мостов.

Ввести вход в Венецию по билетам, как и в любой другой музей Италии, предлагается в 2022 году. А до той поры Бруньяро предлагает ограничиться временным билетом стоимостью 3 евро.

Городской голова объясняет свою идею стремлением упорядочить поток туристов. Ведь сюда ежегодно приезжают до 28 миллионов человек, тогда как, по подсчетам специалистов, город может "переварить" не более 19 миллионов.

Сейчас инициатива мэра изучается в муниципальном совете. Как завершится изучение этого проекта, предсказать невозможно. Ведь известно, что это не первая попытка мэра "упорядочить поток туристов". Ранее он уже пытался добиться этого с помощью установки турникетов в центре города. Эта затея себя не оправдала. Может, нынешняя встретит понимание отцов города, да и туристов тоже.