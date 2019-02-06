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Рубрика: Власть

Почем утрата

Верховный суд разъяснил, что входит в понятие "утрата имущества"
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Неделя № 27(7785)
Из-за ошибки, допущенной администрацией одного из сельских поселений, материально пострадал местный житель. Гражданину дали участок, который не имели право давать. Сотки были из лесного фонда. Ошибку увидели слишком поздно, когда гражданин уже почти построил на участке дом. Право собственности на землю гражданину отменили. За компенсацией трат гражданин пошел в местный суд, полагая, что за ошибки надо платить. Но в суде он проиграл. Там решили, что если здание стоит как стояло, то компенсация истцу не положена, так как утраты имущества не случилось.
Верховный суд сказал, как поступить с домом на лесном участке. Фото: iStock/Standret Верховный суд сказал, как поступить с домом на лесном участке. Фото: iStock/Standret
Верховный суд сказал, как поступить с домом на лесном участке. Фото: iStock/Standret

Эта история началась с ошибки администрации. Местные чиновники выделили гражданину в аренду участок под застройку и дали разрешение на строительство дома. Спустя два года было зарегистрировано право собственности на недостроенное здание. Потом собственник дома купил и землю.

Проблемы начались несколько лет спустя, когда обнаружилось, что его участок находится в составе лесного фонда и в федеральной собственности. Ну а местные чиновники не имели права эту землю трогать. Потом был суд, который решил, что у гражданина прав на землю нет. Человек потребовал заплатить ему за моральный вред. Его истец оценил почти в четыре миллиона рублей.

Но в местных судах с гражданином не согласились. По мнению судей, у него есть "свободный доступ к построенному дому, вопрос о том, надо ли снести или изъять строение, не разрешен".

Пришлось гражданину идти в Верховный суд. Там с решением коллег не согласились и разъяснили термин "утрата имущества", так как нижестоящие суды трактовали это понятие неправильно.

Фото: iStock
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Верховный суд сказал, когда речь идет об утрате имущества, это не обязательно означает его "физическое уничтожение". "Под утратой имущества следует понимать лишение права владения, пользования и распоряжения этим имуществом", - объяснил Верховный суд.

В нашем случае суд признал действия администрации района, передавшей в собственность участок, противоправными. Учитывая, что к тому времени истец почти построил дом, основываясь на чиновничьем разрешении, местные суды должны были сначала выяснить некоторые важные обстоятельства. Это необходимо, подчеркнул Верховный суд, чтобы разобраться, был ли гражданину причинен ущерб и идет ли речь об утрате имущества.

Вот список того, что должен был установить местный суд, чтобы правильно решить спор. Первое - есть ли у истца возможность законно владеть, пользоваться и распоряжаться объектом. Второе - может ли гражданин завершить стройку и зарегистрировать на дом право собственности. И третье - может ли человек легально жить в доме и им распоряжаться - дарить, продавать и прочее.

Ничего из этих важных обстоятельств местные суды не установили. А еще Верховный суд напомнил о Лесном кодексе, который запрещает строить дома на землях лесного фонда.

Так что все решения по этому делу отменены и Верховный суд велел спор пересмотреть.

Власть Право Административное право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд
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