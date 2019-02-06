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06.02.2019,  
12:26
Текст:  Светлана Цыганкова

Вертолет Ми-38 испытали в условиях экстремально низких температур

Вертолет Ми-38 прошел дополнительные сертификационные испытания в условиях экстремально низких температур. Они проводились на базе аэропорта "Мирный" и площадке "Накын" в Якутии.

Фото: Уралвагонзавод
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Как сообщили в пресс-службе московского вертолетного завода им. М.Л. Миля холдинга "Вертолеты России", входящего в Госкорпорацию "Ростех", на Ми-38 выполнили 57 полетов и 18 наземных опробований силовой установки. По итогам, подтверждена работоспособность всех систем и агрегатов интегрированного бортового комплекса и аварийно-спасательного оборудования после выхолаживания машины.

- Заявленные характеристики вертолета полностью соответствуют требованиям норм летной годности АП-29, гармонизированным с европейскими CS-29 и американскими FAR-29, - прокомментировал исполнительный директор Московского вертолетного завода им М.Л.Миля Сергей Романенко. - Но у Ми-38 сохраняется потенциал для расширения возможностей. А увеличение температурного диапазона эксплуатации сделает вертолет привлекательным для Крайнего Севера.

Специалисты подтвердили возможность технического обслуживания вертолета, его подготовки к полету и надежного запуска двигателей при температуре наружного воздуха минус 45 градусов.

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