Вячеслав Петушенко стал новым главой "Автодора"

Новым главой "Автодора" назначен Вячеслав Петушенко, ранее занимавший в госкомпании пост первого заместителя председателя правления.

Премьер-министр Дмитрий Медведев произвел перестановки в руководстве государственной компании "Российские автомобильные дороги". Сергей Кельбах, возглавлявший ее с декабря 2011 года, освобожден от должности по собственной просьбе.

Другим распоряжением руководителем госкомпании назначен Вячеслав Петушенко. Новый глава "Автодора" родился 20 февраля 1959 года. В 1981 году окончил дорожно-строительный факультет Ленинградского инженерно-строительного института по специальности "автомобильные дороги". После срочной службы в 1983 году начал работать в строительных управлениях треста "Лендорстрой", пройдя от должности мастера до главного инженера управления. После общественно-политической деятельности в 1989-1990 годах вернулся в АО "Лендорстрой", постепенно поднявшись в компании до должности генерального директора.

В 2006 году Петушенко приглашен в Росавтодор - назначен первым заместителем генерального директора ФГУ "Дирекция по строительству транспортного обхода "Санкт-Петербург", которое возглавил в 2009 году.

В 2014-2015 годах был советником главы агентства, а с сентября 2014 года в течение года курировал в Республике Крым дорожное строительство в ранге заместителя министра транспорта региона. Затем возглавил ФКУ "Федеральное управление автодорог "Центральная Россия" Росавтодора".

В августе 2018 года Петушенко стал первым заместителем председателя правления по технической политике государственной компании "Российские автомобильные дороги".