Четвертый президент Украины Виктор Янукович нарушил почти годовое молчание и выступил перед российскими и иностранными СМИ с развернутым комментарием о ситуации в своей стране, выдвинул ряд инициатив и предупредил украинских политиков о грозящей им сегодня опасности.

В президентский зал агентства РИА Новости Янукович зашел сильно хромая - сказывалась травма, полученная при игре в теннис. По его словам, он лечился за рубежом и опроверг утверждения украинских СМИ о том, будто опасается ареста по запросу Киева и потому не перемещается по миру.

Формальным поводом для встречи с журналистами действительно стал приговор, вынесенный ему заочно на Украине. Комментировать его подробно Янукович не стал: "Тут говорить нечего. Народ в интерактивных опросах на нескольких украинских телеканалах уже сказал, что не верит в этот суд и все происходящее - политический заказ. Приговор был написан под диктовку нынешней власти, не имеет ничего общего с законом, а давление на суд было беспрецедентным. Все построено на лжи и ненависти". Объяснение тому, что пришедшая после силового госпереворота власть пытается обвинить его в начале развязывании гражданской войны Янукович видит исключительно в желании официального Киева скрыть правду об истоках конфликта и истинных виновниках произошедшего с Украиной.

Главная отличительная черта Порошенко - вранье, лживость. Он врал всем. Это профессиональная привычка

При этом он недобрым словом вспомнил "европейских коллег", при посредничестве которых в феврале 2014 года подписывал мирный договор с оппозицией, разорванный ею в тот же день. "Лукин, к сожалению, оказался прав (российский омбудсмен на тот момент Владимир Лукин был наблюдателем на переговорах с оппозицией. - Прим "РГ"). Он мне говорил: неужели ты веришь, что эти договоренности будут исполнены. Я сказал, что верю. Ведь на таком высоком уровне приехали посредники - Германия, Франция, Польша. Как они могли себя дискредитировать? Дискредитировать законы, Европу как оплот демократии. Я говорил Лукину, что все подписанное будет исполняться, и ответственность будут нести страны-подписанты. Но Лукин оказался прав - меня обманули. Как говорят современные украинские политики - развели как лоха. На них (европейских политиках. - От Ред.) лежит ответственность, никто ее с них не снимал и не снимет. И пусть теперь не удивляются "желтым жилетам" в Париже. Украина была первой ласточкой, где они поощрили экстремизм и национализм. Это вернулось бумерангом".

В этой связи Янукович еще раз призвал современных европейских лидеров создать международную комиссию по преступлениям на "майдане", потому что "дезинформация не живет долго, и правда просачивается сквозь стены".

Давая анализ политической и экономической ситуации на Украине, которую Янукович описал как катастрофу, он внезапно заявил, что за публикуемую им и его адвокатами правду о злодеяниях нынешней власти ему поступают угрозы. "Такая информация часто стала поступать. И не только про меня. Вы знаете, что за одним кандидатом в президенты уже охотятся радикалы, избивают (речь об Александре Вилкуле. - Прим. "РГ"). Он считает, что его заказало СБУ. Но теперь звучат угрозы и в адрес Виктора Медведчука (сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь". - Прим. "РГ"). Как к нему относиться - дело каждого. Но у него всегда была своя позиция, и он ее высказывал. Я с ним часто был не согласен, когда был президентом. Но я же не давал никому задания рот ему заткнуть или устроить провокацию. Угрозы в адрес оппонентов - это страшно и недопустимо. И при этом нынешняя власть на каждом углу говорит о демократических принципах", - сказал Янукович.

Позже ему пришлось вновь вернуться к информации о том, что жизни Виктора Медведчука грозит опасность. По его словам, в Службе безопасности Украины якобы создана некая группа из двенадцати человек, в которую, вероятно, входят и радикалы и которая предметно "работает по Медведчуку". "Поэтому хотел бы обратиться к правоохранителям, сотрудникам прокуратуры, военным - не выполняйте этих преступных заданий! Власть обязательно поменяется, и вам придется отвечать. Поймите это!" - сказал Виктор Янукович.

Отдельного упоминания удостоился нынешний президент Петр Порошенко - Януковича попросили дать оценку личности бывшего министра экономики в его правительстве. Своего преемника Янукович назвал патологическим лгуном.

"Я знаю Петра Порошенко очень давно. Или хорошо, как посмотреть. О том, что он был участником создания Партии Регионов, все хорошо знают. Беда этого человека в том, что он не государственник, он бизнесмен. На первом месте у него всегда выгода и деньги, и он готов все на это променять. Поэтому и методы у него такие изощренные. Но главная его отличительная черта - вранье, лживость. Сколько я его знаю, сколько имел дела - он не только мне врал. Он врал всем. Это профессиональная привычка и отличительная черта. Личное обогащение любой ценой - единственная цель. И для этого он использует власть и все возможности, которые имеет - ложь, кровь, войну. Я не верю, что у него есть шансы на выборах. Но он очень изощренный. И тем опасен", - считает Виктор Янукович. По его словам, Порошенко не собирается выигрывать эти выборы честно и пойдет на любые преступления, чтобы сохраниться у власти.

Янукович даже вступил с Порошенко в заочную полемику. Например, предложил создать избирательные участки в Крыму и Ростовской области, где, по словам экс-президента Украины, он гуляет как по родному Донецку - настолько много там его земляков.

"Хочу его спросить: чей Крым? Он говорит, что украинский. Ну так и открой там участки для голосования, если там так много патриотов украинских живет, как ты говоришь! Пусть они проголосуют, и посмотрим, посчитаем, как они на самом деле к тебе относятся, насколько верят", - с улыбкой предложил Янукович.

Впрочем, прозвучала и серьезная инициатива, когда речь зашла об арестованном главе украинского представительства РИА Новости Кирилле Вышинском. Янукович предложил стать посредником в переговорах об обмене пленных и удерживаемых Украиной людей по формуле "всех на всех".

"Если у него (Порошенко. - От Ред.) есть желание - я готов проявить инициативу. Один раз, но всех на всех. Это не рынок, это живые люди. Вот такая ситуация сложилась сейчас, выходить будем долго, но давайте выходить. Тем более у него кампания. Готов обменять? Всех на всех. А то опять какие-то инициативы, холодная война, холодный мир. Пора прекратить болтать языком и начать выполнять Минские соглашения, есть все условия. Я готов при необходимости, если будет инициатива с украинской стороны. Я готов переговорить с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и внести такое предложение", - заявил Виктор Янукович.

В заключение он еще раз призвал международное сообщество не верить Порошенко, тем более не верить в итоги выборов, если он пройдет во второй тур. Без фальсификаций и административного ресурса этот человек, ненавидимый обнищавшим народом, обойтись не может, убежден Янукович. "Честно победить он не способен. Еще раз повторю - нет у него поддержки среди избирателей. А если пойдет на фальсификацию, хочу обратиться ко всем международным наблюдателям - не допустите! Страна ждет новых лиц, честных лиц, а не человека, продавшего совесть и лишенного Божьей благодати", - сказал четвертый президент Украины.