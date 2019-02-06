Виталий Хаев рассказал о фильме "Как я стал русским"

Фильм "Как я стал русским" многим зрителям покажется знакомым. Все потому, что сериал с таким же названием, рассказывающий о том, как американский журналист открывал для себя Россию, вышел в 2015 году на канале СТС.

Показали сериал и в Китае, и вот тамошнему зрителю он очень пришелся по душе. И уже весной 2017 года решили снимать полнометражное продолжение проекта, рассчитанного на международную аудиторию. Сценарий фильма напоминает русскую народную сказку о том, как царь выбирал жениха для своей единственной дочери и никто ему не подходил. Но вместо царя - олигарх, который живет в российской глубинке среди льдов и снегов. В этой роли - Виталий Хаев. А жених - простой шанхайский парень - актер Дун Чан, которого на современной российской земле принимают то за бурята, то за таджика.

В поместье у олигарха есть самый настоящий танк. А китаец тоже парень не бедный - ему ничего не стоит сводить любимую на шопинг в ЦУМ и заказать номер в дорогом московском отеле в центре. Как будет китайский жених завоевывать любящего папу, чтобы жениться на русской красавице - блондинке Ирине, которая работает в Большом театре, можно будет посмотреть в кино уже 7 февраля. А в преддверии проката актер Виталий Хаев ответил на вопросы "РГ".

В Москве устроили большую интернациональную премьеру фильма. Вы на ней увидели картину впервые?

Виталий Хаев: Нет, я уже видел фильм в Китае - мы ездили туда представлять новую работу. Были в российском посольстве, объездили несколько провинций - везде нас принимали очень хорошо. Там фильм вышел в прокат раньше - ждем первых результатов. А вообще фильм "Как я стал русским" в Китае стал популярен еще до выхода в прокат, благодаря сериалу. Его там очень любят.

Как вы думаете, почему?

Виталий Хаев: Никто не знает секрета успеха, иначе бы все снимали и только на китайский рынок и продавали. Но я в Китае честно спрашивал, отчего так. У них ведь там есть внутренний интернет. И по скачиванию наш сериал "Как я стал русским" был на втором месте после "Игры престолов", то есть его рейтинг был очень высок. И на мои вопросы ответили так: в сериале есть несколько очень популярных персонажей. И когда я интересовался, почему популярен именно мой Анатолий Анатольевич, мне сказали, мол, в Китае есть несколько очень богатых людей, но вести себя так, как ваш герой, они не могут. Кроме того, китайцам очень интересна наша внутренняя жизнь. Обычная простая, не что-то придуманное, а повседневная жизнь, вплоть до мелочей.

Олигарх Платонов - это собирательный образ?

Виталий Хаев: Конечно. С кого я его буду делать? У меня знакомых олигархов - только один, да и тот в Германии живет. К тому же очень много диктует сценарий. Надо играть то, что написано. Можно вставить манеру поведения, не более того. Но я много играл ролей олигархов, было время попрактиковаться.

Где вам нравится больше сниматься - в полном метре или в сериалах?

Виталий Хаев: Артист везде находится в кадре - в этом смысле разницы нет. Разная лишь степень погружения в материал. Просто кино снимается меньше по времени - "серия" одна, над ней, как правило, работают более тщательно. Сериалы делаются быстрее - много материала. Бывает, они интереснее любого фильма. А есть кино, где борешься за определенную роль. Так что по большому счету все зависит от того, что за фильм или сериал, какой материал. Вот у Андрея Прошкина были сериалы "Переводчик" или "Доктор Рихтер", где я снимался - приятно работать.

Сериал "Как я стал русским" был снят еще в 2015 году, получается, что с фильмом вы второй раз входите в одну и ту же воду?

Виталий Хаев: Не в одну и ту же. Это совершенно другая вода. После того, как сериал прошел в эфире, уже был написан второй сезон. Однако фильм - это комедия в чистом виде, совсем другой жанр, в нем легко и много развлечений. Есть разница между тем, как сниматься в комедии или, например, в военной картине - ответственность другая и настроение. Да, после того, как сериал показали по телевизору, мы о нем было уже забыли, но он стал суперпопулярен в Китае. И вот приехал в Россию продюсер и привез идею - снять полный метр, но с китайскими персонажами. Наши продюсеры ее подхватили. Все это долго и тщательно разрабатывалось.



Как вы считаете, может быть, то, что любопытно зарубежному зрителю, нашему не столь интересно, потому что мы все о России знаем?

Виталий Хаев: По отношению к китайскому зрителю очень сложно что-то сказать - мы сильно отличаемся менталитетом, рождением, стилем поведения, и вообще жизнь у них другая. На китайский рынок никто толком попасть не может. И я не могу сказать, что разгадал китайского зрителя. До сих пор больше загадки, чем понимания того, что с ним происходит.

Как вы относитесь к тому, когда Россию в зарубежных фильмах представляют в штампах: медведь, самовар, водка, снег и так далее?

Виталий Хаев: Плохо. Но как мы можем повлиять на тех же американцев - говорить, мол, смотрите наше кино, учите нашу историю? А что касается нашего проекта "Как я стал русским", то было бы глупо делать серьезное кино о глубоких взаимоотношениях в этом случае.

Какая она - ваша Россия?

Виталий Хаев: Не только Достоевский, Рахманинов и наша культура, но и мой дом, земля, на которой я вырос. Я не смог бы никогда жить в другом месте. Кто-то эмигрирует, я бы не смог. Путешествовать - да, но тут мои дети, мои деды лежат в этой земле. Это мой родной дом.

В каких еще фильмах вас вскоре увидит зритель?

Виталий Хаев: Почти сразу после фильма "Как я стал русским" выйдет еще одна картина "Папа, сдохни". Его премьера прошла на таллиннском кинофестивале в ноябре прошлого года, после чего американский журнал The Hollywood Reporter написал о нем статью, как о новом культовом фильме из России. После этого картину взяли еще на два международных кинофестиваля. Я с нетерпением жду премьеры в России - жанр черной комедии у нас не очень-то и прижился, но опыт был интересным. И снял фильм тоже дебютант - Кирилл Соколов. Я там играю папу.

То есть, вы перешли на роли отцов?

Виталий Хаев: Да (смеется), пора уже.

Между тем

Китай удерживает звание второго по величине мирового рынка кинопроката (после США и Канады). По данным исследовательской компании Deloitte, к 2020 году его кинорынок станет больше, чем рынок всей Северной Америки. За прошедшие пять лет в КНР было показано 18 российских картин, общие кассовые сборы составили 65 млн долларов. На фоне 383 млн долларов за американский "Форсаж 8" и 193 млн долларов за индийский "Дангал" цифра не выглядит впечатляющей, но, учитывая, что ранее в Китае не было представлено ни одной российской ленты, это настоящий прорыв.

В 2018 году в китайском прокате было 5 российских картин: "Снежная королева 3", "Лёд", "Салют-7", "Тренер" и "Притяжение". 2019 год начнется с релиза двух наших фильмов: "Как я стал русским" и "Путешествие в Китай".