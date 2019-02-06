Владимир Путин выступил с важнейшими бизнес-инициативами

Продление амнистии капиталов еще на год, новые льготы по НДФЛ, упрощение визового режима - с такими предложениями в среду Владимир Путин выступил на форуме "Деловой России". Уже после первых минут выступления президента стало понятно, что итогом встречи с бизнес-сообществом станут практические решения по ключевым экономическим вопросам.

"Роль бизнеса в достижении национальных целей развития" - так называлась пленарная сессия, в которой принимал участие Владимир Путин. В начале своего выступления президент сразу обратил на это внимание. "Тема сегодняшней встречи говорит о нашем общем настрое, настрое делового сообщества работать эффективно, вместе, и говорит о том, что предприниматели России прекрасно понимают свою ответственность за будущее страны", - сказал он. Путин подчеркнул, что национальные проекты должны стать стимулом для российского бизнеса. "Для быстрого освоения передовых технологий, выпуска товаров и услуг, чтобы наши компании укрепляли свои позиции не только на национальном, но и на мировом рынке, активно участвовали в глобальных производственных цепочках", - пояснил он. Президент еще раз напомнил - сегодня России нужен прорыв. "Это наша главная, основная цель, достигнув которой, мы сможем решить то, ради чего живем и работаем: обеспечить поступательный, уверенный рост благосостояния граждан нашей страны", - подчеркнул Путин.

Путин поддержал предложение освободить молодые семьи от уплаты НДФЛ, если речь идет о продаже единственного жилья

Для этого нужно последовательное снятие барьеров, расширение предпринимательских свобод. Путин признал, что сегодня существуют изъяны национальной юрисдикции. Именно это, по его словам, и недостаточность гарантий частной собственности "вынудили многих предпринимателей регистрировать свои активы за рубежом и выводить эти активы". В связи с этим президент предложил целый комплекс мер для улучшения делового климата в стране. Одна из них - продление амнистии капитала еще на один год. "Для тех граждан, которые переводят свои денежные средства в Россию, а также регистрируют свой бизнес в специальных административных районах с особыми правовыми условиями для компаний, которые возвращаются в российскую юрисдикцию", - пояснил президент. Он напомнил, что такие районы созданы на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский во Владивостоке. Глава государства также призвал освободить граждан от уплаты налога на доходы физических лиц с прибыли контролируемых ими иностранных компаний. Он назвал условие: если в 2019 году они станут налоговыми резидентами РФ.

Уже в ходе разговора Владимира Путина с бизнес-сообществом было объявлено еще о целой серии налоговых льгот. Так, президент поручил правительству проработать вопрос о продлении на год льготной ставки по налогу на прибыль для бизнеса и распространить ее действие на сферу культуры и спорта.

"Попрошу правительство это проработать. Я считаю, что это правильно, я поддерживаю ваше предложение. Больше того - я думаю, что можно распространить и на сферу культуры, особенно на ту сферу культуры, на те предприятия, которые работают в регионах", - заявил Путин, отвечая на соответствующую просьбу. Президент также поддержал предложение освободить молодые семьи от уплаты НДФЛ, если речь идет о продаже единственного жилья.

Еще одна сфера, которая, по мнению президента, нуждается в дополнительных налоговых льготах - стимулирование частных инвестиций в стартапы. "Важно сформировать стимулы для частных инвестиций, создавать особые условия, в том числе налоговые, для граждан, которые вкладывают в стартапы свои личные средства. Их, как известно, весьма образно называют бизнес-ангелами", - сказал Путин. Президент также призвал губернаторов активнее выполнять федеральное решение предоставить бизнесу в регионах инвестиционный налоговый вычет. По его словам, пока это делается только в десяти субъектах России.

Бизнесмены также жаловались Путину на необоснованные штрафы для бизнеса. Так одна из выступивших на форуме участниц указала на то, что по результатам проверок за выявленные нарушения штрафы могут применяться как к юридическим лицам, так и к их руководителям, причем размеры санкций в таких случаях сильно различаются. По ее мнению, это делает проверки недостаточно прозрачными. Путин выступил за совершенствование критериев и процедуры решений о штрафах для бизнеса, которые должны быть понятны и прозрачны. Но при этом "как юрист юристу" ответил: разница между санкциями в отношении юридических и физических лиц, конечно, должна быть. В рамках диалога с президентом один из предпринимателей поднял вопрос о необходимости упрощения визового режима. Он привел в пример положительный эффект для экономики и развития туризма от чемпионата мира по футболу, который в прошлом году проводился в Москве. Президент признал, что опыт облегченного визового режима для туристов надо расширять, в том числе на Дальнем Востоке, а также нужно переходить на электронные визы. "Есть ограничения, которые мы должны, безусловно, снимать. Одно из них - это всякие формальности, в том числе и визового характера", - пояснил он. "Поверьте, я лично являюсь полным вашим союзником. Мне приходится преодолевать позиции наших правоохранительных органов, органов безопасности и МИД", - обратился президент к предпринимателю, задававшему вопрос. При этом Путин напомнил и о тех сложностях, которые вызвал упрощенный визовый режим во время чемпионата мира по футболу: были люди, которые въехали в страну под видом болельщиков, однако совсем не интересовались футболом, а хотели проехать дальше, в страны Евросоюза. "Но двигаться будем (в направлении упрощения режима. - "РГ"). С помощью запретов задачи развития мы точно не решим", - отметил Путин.

Президент также пообещал, что по итогам этого заседания будут сформулированы поручения.

Господдержка

Административную, кредитную и гарантийную господдержку получат преимущественно проекты, имеющие экспортные перспективы, следует из дискуссий на форуме "Деловой России". Это не коснется только инновационных компаний.

Работа на внешних рынках - главное доказательство конкурентоспособности, но в нее вовлечены лишь 0,8% компаний, сказал гендиректор РЭЦ Андрей Слепнев. "Первый вопрос, который мы будем задавать компаниям, ищущим поддержки, - есть ли у проекта экспортный потенциал", - подчеркнул глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. ВЭБ переформатирует свои представительства за рубежом и внутри страны в представительства РЭЦ. "Под эгидой РЭЦ должны находиться компетенции и ВЭБа, и ДОМ.РФ, и Корпорации МСП", - сказал Шувалов. Административную поддержку усилят комплексными страновыми планами действий по каждому торгпредству и их реализацией в формате проектного управления с участием РЭЦ, ВЭБа и посольств, сказал первый замглавы минпромторга Анатолий Цыб.

Шувалов сетовал на остановившуюся работу по созданию зон свободной торговли (с Сингапуром, Израилем, Сербией, Египтом, Индией) и по преференциальным соглашениям с Китаем. Переговоры идут долго, потому что 60-70% времени тратится на преодоление стереотипов отраслевых министерств, что открытие рынка - это смерть национальной промышленности, ответила министр ЕЭК по торговле Вероника Никишина.

В 2018 году несырьевой неэнергетический экспорт поставил рекорд, преодолев рубеж 150 миллиардов долларов (предыдущая планка - 144 миллиарда в 2012 году), рассказал Слепнев. В этом году экспортеры могут рассчитывать на переход работы с госорганами в режим "одного окна" на платформе РЭЦ, принятие законов об упрощении валютного контроля и о возврате НДС при экспорте услуг.

Подготовил Игорь Зубков.