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06.02.2019 20:00
Рубрика: Власть

Владимиру Путину рассказали про инженерный спецназ

Текст: Кира Латухина
О подготовке инженерного спецназа, а также о взаимодействии науки, образования и производства шла речь на встрече президента Владимира Путина с ректором Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андреем Рудским.

"19 февраля - юбилей Питерского политеха", - начал встречу глава государства. "19-го, да, великий день", - кивнул Рудской. Поздравив с этой датой, Владимир Путин уточнил: "Вы, по-моему, всю жизнь в политехе и проработали, да?". "С маленькими перерывами на зарубежные стажировки. А так - вся жизнь с политехом", - подтвердил собеседник.

Путин рассказал о самом важном в бизнесе

"Когда я в последний раз был у вас, вы рассказывали и о планах развития политеха. Давайте вернемся к этому еще раз", - предложил президент. Ректор поблагодарил от имени коллектива за особое внимание университету, который с самого создания "был призван выполнять роль лидера, безусловно, в инженерном образовании". Вуз шел с Отечеством "нога в ногу, обеспечивая высококвалифицированными кадрами", заметил он.

Рудской вспомнил свои слова четыре года назад на заседании Совета по науке и образованию: "мы готовим инженерный спецназ для нашего Отечества". "И сегодня мы во всех глобальных проектах, конечно же, участвуем", - подчеркнул он. Еще в апреле прошлого года ректор докладывал, что университет - безусловный лидер в области цифровых технологий, внедрения компьютерного инжиниринга в производство. "Если говорить о производительности труда - это доказано во всем мире: если цифровыми методами, компьютерным инжинирингом проектировать технологии, безлюдное производство, то до 10 раз увеличивается производительность труда", - сообщил он.

Рудской отметил важность нового видения того, как надо работать, - "именно высшему образованию, Академии наук, - с промышленностью, чтобы, действительно, уйти от слов, от внешних эпатажных отчетов о выполненных работах и перейти именно к конкретному, вполне понятному взаимодействию науки, образования и производства". "Мы имеем богатейший опыт, - сказал он. - За последние пять лет мы выполнили целый ряд серьезнейших проектов именно конкретных, реальных для промышленности".

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Причем мы работаем не "на полку", мы делаем реальные проекты, решаем реальные технологические задачи, - продолжил ректор. - И это нашло отклик в промышленности". "Мы создали консорциум, причем предприятия к нам пришли сами, даже не предприятия, а системообразующие фирмы: "Ростех", ОАК, ОСК, ОДК, "Росатом", конечно же, Курчатовский институт", - перечислил он. "И впервые, я думаю, и вряд ли кто может сказать, что есть такие высшие учебные заведения - без хвастовства, это факт: мы заключили договор с КамАЗом о том, что мы разрабатываем технологию базовой платформы, универсальной причем платформы, для новейших средств общественного транспорта: автобусы, электробусы, троллейбусы, мы делаем конструкторскую документацию и внедряем", - сообщил Рудской.

"Ваши планы в этой связи развития политеха, связанные со строительством научно-образовательного кластера? Новая городская команда помогает вам в организации?" - поинтересовался Путин. "Они формируются, но у них есть понимание, и пришли люди, которых мы хорошо знаем. Елин - выпускник политеха, вице-губернатор. Княгинин Владимир Николаевич - известный наш давний друг, человек, который глубоко понимает и высшее образование, он работал в командах по формированию как раз программ развития России", - ответил собеседник.

"То есть комфортные для вас условия создаются?" - резюмировал глава государства. "Комфортные с точки зрения понимания целевой функции, куда нам двигаться. Им сейчас сложновато, они только в этапе становления находятся. Но мы им плечо подставим, когда нужно будет", - обещал он.

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