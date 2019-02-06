Власти Венесуэлы изъяли партию оружия из США

Власти Венесуэлы изъяли партию оружия армейского образца, поставленную в страну из США. Об этом заявил заместитель министра по профилактике и общественной безопасности Эндес Паленсия Ортис.

По данным газеты El Carabobeno, оружие было перехвачено в международном аэропорту Артуро Мичелена в Валенсии (штат Карабобо), куда его доставил самолет, прибывший из Майами. В ящиках было обнаружено два десятка винтовок и автоматов, более сотни магазинов под патроны различных калибров, антенны для военных радиостанций, несколько сотовых телефонов, адоптированных для военных нужд.

По словам Ортиса, операция была проведена в рамках расследования в отношении лиц, "подозреваемых в финансировании террористических групп, угрожающих миру в Венесуэле". Изъятое оружие, предположительно, предназначалось для совершения переворота. Власти страны усилили меры безопасности в портах, аэропортах и таможенных зонах.