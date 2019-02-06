Национальное собрание, нижняя палата французского парламента, приняло в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за нарушения правил поведения во время манифестаций. В первую очередь он направлен против наиболее агрессивно настроенных их участников. За него проголосовали 387 депутатов, против - 92, а 72 воздержались.

Законопроект, представляющий собой перечень корректировок к существующему законодательству о протестах, стал своего рода реакцией на выступления "желтых жилетов". Он был разработан еще в конце октября прошлого года главой фракции правой партии "Республиканцы" в Сенате Брюно Ретайо, а после дорабатывался как в правительственной партии "Республика на марше", так и в государственных структурах, таких как министерство юстиции и МВД. Этим документом предусмотрен целый ряд мер, с помощью которых французские власти надеются, как в нем записано, "усилить и гарантировать поддержание общественного порядка во время манифестаций".

Как подчеркнуто в законе, в случае если попавший под запрет человек примет участие в манифестации, то его могут наказать тюремным сроком до шести месяцев и штрафом в 7500 евро.

Одна из самых суровых мер прописана во второй статье закона и наделяет префектов департаментов и регионов, а они являются полномочными представителями государственной власти на местах, правом запрещать французам участие в манифестациях сроком на месяц. Как указано в документе, речь идет о тех лицах, которые "были уличены в нанесении физических повреждений людям, значительного ущерба имуществу или в любом ином насильственном акте во время одной из подобных манифестаций". Причем этот запрет касается не только того места, где были допущены такие противоправные действия, но и всей территории Франции. Более того, в качестве превентивной меры префекты теперь могут на время манифестации обязать человека, попавшего под запрет, явиться в префектуру (или полицейский комиссариат), чтобы было гарантированно обеспечено его неучастие в запрещенной ему акции. Как подчеркнуто в законе, в случае если "такая личность примет участие в манифестации, то ее могут наказать тюремным сроком до шести месяцев и штрафом в 7500 евро". Заметим, что попавший под запрет может оспорить ограничение его свободы передвижения в суде. Однако действие запрета вступает в силу сразу после решения префекта.

Еще одно нововведение касается (это четвертый пункт) наказания за сокрытия лица шарфом, маской или чем угодно иным. Раньше это было административным нарушением и каралось только штрафом. Теперь ситуация иная. Вот что дословно гласит закон: "Годом тюремного заключения и штрафом в 15 тысяч евро наказывается личность, преднамеренно скрывающая полностью или частично свое лицо без уважительной причины, находясь в составе манифестации или в непосредственной близости к оной, в ходе которой или по завершении было допущено нарушение общественного порядка или возник риск того, что он будет нарушен". В документе определен порядок обысков в районе манифестаций как их участников, так и транспортных средств. Помимо этого наиболее отличившихся нарушителей правил манифестации теперь будут вносить в перечень "разыскиваемых лиц", что даст возможность полицейским определять их опасность при задержании. Это более мягкая мера по сравнению с тем, что было в первоначальном тексте закона. Там предлагалось создать особый список, наподобие того, что существует для террористов, угрожающих нацбезопасности.

Между тем

Раньше расходы по компенсации ущерба, нанесенного в ходе протестов (в Париже на многие миллионы евро), ложились на плечи госбюджета. Отныне по принципу "разрушил - заплати" счета будут выставляться непосредственно участникам протестов.

Эти меры, которые многие местные правозащитники, а также левые политики посчитали чрезмерными, даже драконовскими, вполне укладываются в рамки курса властей, желающих свести на нет длящиеся вот уже без малого три месяца бурные выступления неформалов.

Судя по всему, такой же логикой руководствовался Госсовет Франции, высшая судебная инстанция по административным делам, когда несмотря на многочисленные протесты и иски разрешил продолжить использование полицией спецружей LBD 40, стреляющих резиновыми пулями, которые уже изувечили не один десяток манифестантов.