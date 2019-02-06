ВОЗ официально подтвердила победу над краснухой в России

Россия получила статус страны, остановившей передачу краснухи в течение почти трех лет, это официально подтвердила Всемирная организация здравоохранения.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб передала Министру здравоохранения России Веронике Скворцовой сертификат о достижении элиминации краснухи по итогам 2015-2017 годов.

"Благодаря этим успехам Российская Федерация внесла значительный вклад в достижение общей цели, связанной с элиминацией как кори так и краснухи в 53 государствах Европы",- отметила региональный директор ВОЗ г-жа Якаб.