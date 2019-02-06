Всемирный банк: Украина достигнет уровня ЕС не раньше, чем через 50 лет

По уровню экономического развития Украина сможет догнать страны ЕС не раньше, чем через 50 лет. К такому выводу пришли эксперты Всемирного банка.

Согласно их отчету, если нынешние темпы роста, едва превышающие 3 процента в год, сохранятся без изменений, то уровня Польши Украина достигнет примерно через пять десятилетий, а вот для выхода на текущий уровень доходов Германии ей понадобится в два раза больше времени - почти 100 лет. Прогноз рассчитан на основе показателей ВВП на душу населения на Украине и в странах Евросоюза.

Эксперты отмечают, что без структурных реформ темпы роста останутся минимальными. В связи с этим они призывают Киев укреплять экономические институты, повышать продуктивность экономики и расширять внешнюю торговлю.

Ранее в МВФ сообщили, что от двух до трех миллионов граждан Украины вынуждены искать работу за пределами своей страны. Ее экономика по-прежнему переживает кризис, а экономический рост недостаточен для его преодоления. Одновременно Украина переживает инвестиционный голод, а банковская сфера страдает из-за кредитной политики правительства. А из-за неспособности Киева выполнить свои обязательства МВФ не готов предоставить Киеву новый долгосрочный кредит.