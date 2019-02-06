Решения Верховного Суда

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 25 октября 2018 г. признан не действующим со дня вступления решения в законную силу пункт 24 Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений, утвержденного приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 20 октября 2015 г. N 995, в той мере, в какой его положение в системе действующего правового регулирования не допускает подтверждения плательщиком факта уплаты государственной пошлины способами, предусмотренными абзацами вторым и третьим пункта 3 статьи 333[18] Налогового кодекса Российской Федерации: в безналичной форме - платежным поручением с отметкой банка или соответствующего территориального органа Федерального казначейства (иного органа, осуществляющего открытие и ведение счетов), в том числе производящего расчеты в электронной форме, о его исполнении; в наличной форме - либо квитанцией установленной формы, выдаваемой плательщику банком, либо квитанцией, выдаваемой плательщику должностным лицом или кассой органа, в который производилась оплата.

Решение суда вступило в законную силу 1 декабря 2018 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. признаны недействующими положения пунктов 2, 5, 6, 16 и 17, подпункта 3 пункта 23 Порядка проведения проверки документов и сведений после выпуска товаров и (или) транспортных средств, утвержденного приказом Федеральной таможенной службы от 25 августа 2009 г. N 1560, и приложение N 1 к нему в части, содержащей ссылки на статьи 153, 360, 361, 363, 367, 412 Таможенного кодекса Российской Федерации.

Решение суда вступило в законную силу 21 декабря 2018 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 25 сентября 2018 г. признано не действующим со дня принятия информационно-методическое письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 марта 2016 г. N 15-4/10/2-1895 "О направлении граждан Российской Федерации для проведения процедуры ЭКО".

Решение суда вступило в законную силу 30 октября 2018 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 29 октября 2018 г. признан недействующим с 21 мая 2018 г. приказ Министерства транспорта Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2018 г. N 142/230н "О признании утратившими силу некоторых приказов Минтранса России и Минтруда России по вопросам аттестации должностных лиц предприятий транспорта" в части признания утратившим силу приказа Минтранса России и Минтруда России от 11 марта 1994 г. N 13/11 "Об утверждении Положения о порядке аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов организаций и их подразделений, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов" в той мере, в которой данный приказ регламентирует порядок аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов организаций и их подразделений, осуществляющих перевозку опасных грузов морским транспортом.

Решение суда вступило в законную силу 1 декабря 2018 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2018 г. признаны не действующими со дня вступления решения в законную силу пункты 1 и 7, подпункт 2 пункта 8 Порядка представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности), утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 февраля 2010 г. N 30, в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования употребление терминов "использование отходов", "использованных отходов" в указанных нормах не соответствует понятию "утилизация отходов", содержащемуся в абзаце восьмом статьи 1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (в редакции от 29 июля 2018 г.).

Решение суда вступило в законную силу 24 ноября 2018 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. признан не действующим со дня принятия пункт 1 указаний начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первого заместителя Министра обороны Российской Федерации от 17 февраля 2018 г. N 317/6/25 в той мере, в какой по смыслу, придаваемому ему правоприменительной практикой до дня признания названных указаний утратившими силу 10 ноября 2018 г., его действие было распространено на граждан - пользователей архивными документами Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации в части запрета на использование собственных технических средств без звуковых сигналов и без подключения к информационно-телекоммуникационным сетям архива при изучении в читальном зале архива дел, документов, справочно-поисковых средств к ним, печатных изданий, доступ к которым не ограничен, для осуществления выписок, набора текста, изготовления копий дел, документов, печатных изданий.

Решение суда вступило в законную силу 21 декабря 2018 г.