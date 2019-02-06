Российских боевых роботов научат самостоятельно принимать решение. Они смогут сами распознавать и поражать цели. Данным проектом разработчики начнут заниматься в ближайшее время.

Кроме этого, роботы смогут взаимодействовать в группах и применять вооружение. Об этом говорится в сборнике "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных сил Российской Федерации - 2018", который подготовили в 3-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны РФ.

Самые основные - решение поставленных задач в условиях боевой обстановки в любое время суток при огневом, радиоэлектронном и информационном противодействии, радиационном и химическом заражении, электромагнитном излучении, а также способность самостоятельно принимать решения в условиях неопределенности внешней обстановки.

Чтобы наделить роботов интеллектом, предлагается создать специальную систему принятия решений, в том числе и по применению оружия.

Сегодня для российской армии разработали семейство роботов "Уран", среди которых робот-сапер "Уран-6" и боевой "Уран-9".