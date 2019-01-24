На вооружение российской армии принят боевой робот "Уран-9"

Боевой роботизированный комплекс "Уран-9" принят на вооружение российской армии. 12-тонная мобильная платформа несет реактивные огнеметы "Шмель-М", противотанковые управляемые ракеты "Атака", 30-мм автоматическую пушку и пулемет калибром 7,62 миллиметра. Робот может передвигаться со скоростью около 35 километров в час. Запас хода - 200 километров.

По словам генерального директора концерна "Калашников" Владимира Дмитриева, уже завершается производство первой серийной партии роботизированных комплексов, которые скоро поступят в войска.

"Ураны" - это хороший научно-технический задел для дальнейших продуктов", - заявил РИА Новости Владимир Дмитриев. Он также добавил, что "Уран-9" доработают с учетом опыта боевого применения в Сирии.

Упоминание о применении боевого робота в сирийской кампании в 2017 году неслучайно, так как апробация "Уран-9" в реальном бою выявила ряд недостатков. Это зафиксированные случаи потери управления, низкая надежность отдельных элементов ходовой части, нестабильная работа пушки и ПТУР. Кроме того, оказалось невозможно вести эффективный огонь во время движения, а низкое качество оптики, затрудняет разведку. Поэтому старшим научным сотрудником ФГБУ "3 ЦНИИ" Министерства обороны РФ А.П. Анисимовым был сделан вывод о нецелесообразности оснащения мотострелковых бригад имеющимися роботехническими комплексами.

На проходившей в Санкт-Петербурге XX Всероссийской научно-практической конференции "Актуальные проблемы защиты и безопасности" был сделан вывод, что в ближайшие 10-15 лет боевые роботы не смогут "выполнять поставленные задачи в классических видах боевых действий, действуя боевых порядках общевойсковых подразделений". Однако их можно и нужно применять при штурме объектов и укрепленных районов противника, а также для уничтожения его бронированных и огневых средств.