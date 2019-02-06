Взрыв произошел в метро Вашингтона

На станции метро Росслин в Вашингтоне прогремел взрыв. Жители города ощутили подземные толчки.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, перекрыли ближайшие улицы. Между тем инцидент не повлиял на график движения поездов, сообщает столичный метрополитен в Twitter.
По предварительной информации, произошел взрыв трансформатора, система которого не справилась с высоким напряжением. В близлежащих домах наблюдались перебои с электроснабжением. Подробности происшествия выясняются.
Some sort of explosion in Rosslyn. Word is a generator exploded? Lynn street is shut down. pic.twitter.com/FrN84gHsYf— Chris Buchheit (@TheBucket015) 5 февраля 2019 г.