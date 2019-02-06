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Рубрика: В мире

Взрыв произошел в метро Вашингтона

На станции метро Росслин в Вашингтоне прогремел взрыв. Жители города ощутили подземные толчки.

В США один человек погиб в результате взрыва возле торгового центра

Спасатели, прибывшие на место происшествия, перекрыли ближайшие улицы. Между тем инцидент не повлиял на график движения поездов, сообщает столичный метрополитен в Twitter.

По предварительной информации, произошел взрыв трансформатора, система которого не справилась с высоким напряжением. В близлежащих домах наблюдались перебои с электроснабжением. Подробности происшествия выясняются.

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