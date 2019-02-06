В Сирии смотрители средневекового замка крестоносцев-госпитальеров Крак-де-Шевалье обнаружили тайную комнату, вход в которую был замурован в одном из подвалов. Ученые пытаются определить предназначение помещения площадью свыше десяти квадратных метров.

Как заявил РИА Новости смотритель музея Мухаммад Харири, находка была сделана во время проведения реставрационных работ в июне прошлого года. До этого времени средневековым замком владели боевики, захватившие его в 2013 году, и держали в подземельях своих заложников. В отличии от древней Пальмиры, практически полностью уничтоженной террористами, замок Крак-де-Шевалье не сильно пострадал во время боевых действий.

- Когда мы расчищали коридоры, увидели пролом в стене, а за ним какое-то пространство. Мы разобрали кладку и обнаружили комнату, о существовании которой никто не подозревал, - заявил информационному агентству Мухаммад Харири.

После расчистки пролома было обнаружено помещение, в каменном полу которого были сделаны глубокие колодцы и печь. Ученые полагают, что тайная комната использовалась как прачечная или винодельня. Образцы каменной кладки направлены на исследование в Венгрию.

Справка "РГ"

Замок Крак-де-Шевалье - крепость госпитальеров, расположенная в сирийской провинции Хомс на вершине утеса высотой 650 метров.

Из арабских хроник известно, что в 1031 году крепость Хысн-эль-Акрад ("Замок Курдов") занимал гарнизон эмира Алеппо.

В 1099 году замок был захвачен отрядом крестоносцев Раймунда IV.

В 1142 году Крак-де-Шевалье стал резиденцией ордена госпитальеров, которые сделали крепость своей неприступной твердыней на Ближнем Востоке.

Толщина стен состояла от трех до 30 метров. Замок неоднократно и безуспешно осаждали войска арабского халифата. Крак-де-Шевалье удалось взять только обманным путем, когда султан Бейбарс I направил в крепость фальшивое письмо, в котором граф Триполи якобы приказывал крепости сдаться. 8 апреля 1271 года Крак-де-Шевалье пал.