Проект соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся стран-участниц ЕАЭС будет направлен в государства экономического союза для проведения процедур, необходимых для подписания.

По словам министра по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимура Жаксылыкова, обсуждение проекта документа завершилось.

- Соглашение нужно заключить как можно быстрее. Это в интересах граждан государств ЕАЭС, - отметил министр.

Ранее о том, что соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся России, Киргизии, Армении, Беларуси и Казахстана должно быть подписано в ближайшее время, заявили в Социальном фонде КР. По словам заместителя главы ведомства Уланбека Асанова, республике это выгодно.

К рассмотрению проекта соглашения в государствах-участниках интеграционного объединения приступили еще в 2015 году. Столь долгое обсуждение документа объясняется тем, что пенсионные системы России, Киргизии, Казахстана, Армении, Беларуси существенно отличаются друг от друга.

В начале 2018-го стало известно, что большую часть документа в странах ЕАЭС согласовали. Тогда, по данным Соцфонда КР, неурегулированными оставались некоторые вопросы. В частности, исчисление величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), используемого в Российской Федерации. Это особая пенсионная формула, которая повышает значение "белой" заработной платы. На формирование пенсионных прав влияет число индивидуальных коэффициентов (баллов) - их должно быть 30.

По словам Уланбека Асанова, позже российская сторона представила новую схему расчета, "более выгодную для нас".

- Этот документ важен для страны по нескольким причинам. Во-первых, в проект договора заложили равные, не зависящие от гражданства права трудящихся. Трудовые мигранты смогут получать пенсию по месту проживания либо на территории страны, назначившей пенсию. Во-вторых - суммирование трудового стажа. Будет учитываться весь накопленный стаж вне зависимости от того, в какой стране ЕАЭС он был получен. И, конечно же, экспорт пенсий. Все страховые взносы будут перечисляться в государства союза. Если человек проработал определенное время в одной из стран объединения, то после выхода на заслуженный отдых в Киргизии он будет получать как киргизскую пенсию, так и зарубежную, - сказал зампредседателя Соцфонда.

Как отметил Уланбек Асанов, чем дольше будет затягиваться принятие документа, тем хуже для трудовых мигрантов. "Именно в России сегодня работает более 600 тысяч граждан Киргизии. Фактически они каждый год теряют баллы, теряют стаж. Поэтому подписать соглашение нужно как можно быстрее. Как только это произойдет, сразу начнется экспорт страховых взносов", - добавил он.