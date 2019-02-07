Assassin's Creed III обзавелась обновленной графикой и поддержкой 4K

Ubisoft продолжает адаптировать старые выпуски своей заглавной линейки игр для запуска на актуальных платформах. Вслед за переизданием Ezio collection и Rogue издатель готовит обновленную версию Assassin's Creed III.

В свое время игра получила очень смешанные отзывы и была более благосклонно встречена критиками, нежели игроками. Об этом наглядно говорит разница в оценке игры пользователями и прессой на агрегаторе Metacritic.

Главный герой - представитель коренного населения Америки по имени Радунхагейду, практически в одиночку победил в войне за независимость США, косвенно поучаствовал в создании конституции этой страны и практически самолично возвел на престол Джорджа Вашингтона. И это при том, что создатели проекта претендуют на историческую достоверность. Семь лет назад играть в это было странновато, но ситуацию более-менее выправлял геймплей в открытом мире-песочнице, тогда еще не успевший набить оскомину.

Современная интерпретация предлагает улучшенную графику, поддержку 4k и усовершенствование игровых механик. Явных и качественных отличий не так уж и много. В глаза бросается разве что смена общей гаммы с серой на желтую; также заметна работа над освещением.

В комплекте с основной игрой бесплатно включены все DLC и Assassin's Creed Liberation - поделка для PS Vita, позже "растянутая" до HD-разрешения.

Релиз перезапуска намечен на 29 марта этого года для PC, Sony PlayStation 4 и Xbox One. На данный момент на российском сайте Ubisoft отсутствует цена на ремастер, но обладатели "сезонника" Assassin's Creed Odyssey получат игру бесплатно.

Таким образом, на современных консолях станет возможным запуск всех основных игр серии, кроме самой первой части.