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07.02.2019 21:05
Рубрика: Культура

Авторская программа Вениамина Смехова стартует на "Россия К"

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(7786)
Вениамин Смехов расскажет о самых необычных фактах биографии Крылова. Фото: Артем Коротаев/ТАСС Вениамин Смехов расскажет о самых необычных фактах биографии Крылова. Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Вениамин Смехов расскажет о самых необычных фактах биографии Крылова. Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Авторская программа Вениамина Смехова "Ваш покорный слуга Иван Крылов", "Россия К", 13 февраля, 22.25

13 февраля исполняется 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова. Русский писатель, журналист, библиограф, академик Петербургской академии наук. Популярность Крылова превосходила все мыслимые пределы. По его басням учились грамоте представители высших сословий и дети из простых семей. Тиражи произведений Ивана Андреевича многократно превышали тиражи сочинений современных ему писателей и поэтов.

"Книгой мудрости самого народа" назвал Николай Васильевич Гоголь басни Крылова. Александр Сергеевич Пушкин отмечал "веселое лукавство его ума".

Фото: kinopoisk.ru
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Ивана Андреевича называли при жизни "дедушкой Крыловым, добрым толстяком, обжорой и любителем зверей". Но из мемуаров современников и трудов историков-исследователей возникает совсем другая фигура великого русского баснописца. Его поэтический дар и философский склад ума ставят его в один ряд с известнейшим французским сочинителем басен Жаном де Лафонтеном.

В авторскую программу Вениамина Смехова "Ваш покорный слуга Иван Крылов" включены басни писателя и фрагмент шуто-трагедии "Трумф, или Подщипа" в исполнении самого Вениамина Смехова, а также артистов Ольги Лерман и Алексея Верткова.

А 13 февраля в 10.15 в эфире телеканала "Россия К" - программа "Наблюдатель". Тема та же - "Иван Крылов".

Гости: Екатерина Лямина, ведущий научный сотрудник Государственного архива Российской Федерации, профессор НИУ ВШЭ; Ирина Апексимова, актриса, директор Театра на Таганке; Андрей Усачёв, поэт, драматург; Михаил Визель, переводчик, литературный критик, шеф-редактор портала Год литературы.РФ.

Ведущий программы - Алекс Дубас.

К 100-летию Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова, которое отмечается 15 февраля, на телеканале "Россия К" авторская программа Олега Басилашвили "С потолка" (11-15 февраля, 14.30)

Выпуски программы посвящены Георгию Товстоногову, Евгению Лебедеву, Ефиму Копеляну.

12 февраля в программе речь пойдет о характере, привычках, вкусах Георгия Александровича Товстоногова, его манере одеваться и любви к автомобилям.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Также к дате - программы "Наблюдатель" (14 февраля, 10.15); ХХ ВЕК. "Театральные встречи. БДТ в гостях у москвичей" (14 февраля, 11.10).

В эфире будет и документальный фильм "Перезагрузка в БДТ" (14 февраля, 22.20), в котором принимают участие актеры Олег Басилашвили, Ируте Венгалите, Ирина Шимбаревич, Алиса Фрейндлих, Нина Усатова, художественный руководитель Большого драматического театра им. Товстоногова Андрей Могучий, главный художник театра Эдуард Кочергин, режиссеры Андрей Кончаловский, Иван Вырыпаев, Константин Богомолов и другие.

16 февраля в 14.35 у телезрителей будет возможность увидеть спектакль БДТ "Пиквикский клуб" в постановке Георгия Товстоногова (запись 1986 года).

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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