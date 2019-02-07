"Барселона" вырвала ничью в матче с "Реалом"

Первый полуфинальный матч Кубка Испании по футболу между "Барселоной" и "Реалом" завершился вничью - 1:1. Ответная встреча пройдет 27 февраля в Мадриде.

Первое "класико" в этом сезоне также прошло на "Камп Ноу" и закончилось убедительной победой хозяев (5:1). Как и в октябре прошлого года, "Барселона" вышла на нынешний матч без своего лидера - Лионеля Месси. Аргентинец остался на скамейке запасных из-за небольшого повреждения.

Вышел Месси на поле в середине второго тайма. К тому моменту команды забили по мячу: в начале встречи гости открыли счет усилиями Лукаса Васкеса, а на 57-й минуте отличился Мальком.

У Месси было несколько возможностей принести "Барселоне" победу, но сделать ему это так и не удалось.

Добавим, что второй финалист Кубка Испании определится в паре "Бетиса" с "Валенсией".