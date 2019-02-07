Биатлонисты РФ узнали стартовые номера на индивидуальной гонке на КМ

Сегодня в канадском Кэнморе стартует седьмой этап Кубка мира по биатлону. Российские биатлонисты узнали стартовые номера. Этап начнется индивидуальными гонками у мужчин и женщин.

В мужской части соревнований под вторым номером уйдет на старт Евгений Гараничев, Александр Поварницын получил 21-й номер, Александр Логинов - 24-й, Сергей Корастылев - 50-й, Эдуард Латыпов - 76-й, Юрий Шопин - 93-й.

У женщин первой из россиянок вступит в борьбу Валерия Васнецова, ей присвоен 15-й стартовый номер. Лариса Куклина начнет гонку 34-й, Маргарита Васильева - 42-й, Кристина Ильченко - 69-й, Ульяна Кайшева - 75-й, Лейсан Бикташева - 76-й.

Из-за морозов дистанции индивидуальных гонок были сокращены. Так, мужчины побегут 15 километров вместо 20, а женщины - 12,5 километров вместо 15. Штрафное время будет сокращено с 60 до 45 секунды.

Мужская индивидуальна гонка начнется в 22:20 по московскому времени. Старт женской гонки запланирован на 0:55 в ночь на пятницу.

Этап Кубка мира в Кэнморе продолжится 8 февраля эстафетами. А 9 февраля должны были состояться масс-старты, но из-за погодных условий Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение заменить их на спринтерские гонки.