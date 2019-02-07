Британия спустя 70 лет опубликовала эссе Джорджа Оруэлла о кулинарии

Британский Совет принес свои извинения Джорджу Оруэллу спустя более чем 70 лет после того, как он отказался публиковать эссе известного автора "В защиту английской кулинарии", где писатель описал свой рецепт идеального мармелада.

Эссе было заказано Советом в 1946 году, но позже тот поменял свое решение: Оруэллу сообщили, что было бы "неразумно публиковать эссе", так как страна все еще помнила голод Второй мировой войны.

Теперь, спустя семь десятилетий, эссе Оруэлла (известного по романам "1984" и "Скотный двор") увидело свет: оно опубликовано на официальном сайте Британского Совета.

В своем эссе Джордж Оруэлл подробно рассматривает британскую кухню и начинает с того, что рассуждает о диете: "Можно сказать, что характерная британская диета - это простая, довольно тяжелая, возможно, слегка варварская диета". В конце заметки автор также делится многими рецептами - различных видов пудинга, гренок с сыром, мармелада…