Британия спустя 70 лет опубликовала эссе Джорджа Оруэлла о кулинарии

Новости

Самолет вынужденно сел в Абакане из-за сильного встречного ветра 15:09
ЦИК Украины зарегистрировал Порошенко кандидатом на президентских выборах 15:05
Уральские геологи уточнили место, где находится восточный край Европы 15:02
Иран начал строить скоростное шоссе через Ирак в Сирию 15:01
Российские чемпионы Олимпиады-2014 снялись в откровенной фотосессии 15:00
Под Омском при пожаре погибли двое детей 14:58
При очистке коллектора в Москве нашли человеческие останки 14:53
Путин даст поручения по "Свидетелям Иеговы" 14:51
В Ингушетии найдены два схрона с боеприпасами 14:45
Какие фильмы представит на 69-м Берлинале Союзное государство 14:44
Сына президента Бразилии обвинили в подлогах и отмывании денег 14:30
Петербургские ученые создали алгоритм для выявления игромании 14:20
Самолет вернулся в аэропорт Стокгольма после сообщения о бомбе на борту 14:18
Собаки помогли транспортной полиции раскрыть в 2018 году 1451 преступление 14:07
В МВД назвали самый криминальный вид транспорта 14:04
В Кремле не перестали поддерживать Мадуро 14:03
Прокуратура не выявила случаев голодных обмороков в школах Кузбасса 14:03
В Подмосковье задержали опекунов погибшего трехлетнего ребенка 14:03
Симпозиум литераторов в Минске стал площадкой для укрепления отношений 14:00
Восемь автомобилей, которые подешевели в России с начала года 13:54
В Сургуте загорелся крупный торговый центр 13:51
Жозе Моуринью вернется в "Интер" 13:50
Россвязь придумала, как обеспечить деревни сотовой связью 13:44
Франция готова сотрудничать с Уралом в сферах транспорта и экологии 13:41
В РФ запретят покупать за границей оборудование для школьных столовых 13:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
Как можно будет самим накопить на пенсию
Как можно будет самим накопить на пенсию
07.02.2019 14:30
Рубрика: Культура

Британия спустя 70 лет опубликовала эссе Джорджа Оруэлла о кулинарии

Текст: Мария Воронова
Британский Совет принес свои извинения Джорджу Оруэллу спустя более чем 70 лет после того, как он отказался публиковать эссе известного автора "В защиту английской кулинарии", где писатель описал свой рецепт идеального мармелада.
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Эссе было заказано Советом в 1946 году, но позже тот поменял свое решение: Оруэллу сообщили, что было бы "неразумно публиковать эссе", так как страна все еще помнила голод Второй мировой войны.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Павел Басинский получил "Золотого Орла" за лучший сценарий

Теперь, спустя семь десятилетий, эссе Оруэлла (известного по романам "1984" и "Скотный двор") увидело свет: оно опубликовано на официальном сайте Британского Совета.

В своем эссе Джордж Оруэлл подробно рассматривает британскую кухню и начинает с того, что рассуждает о диете: "Можно сказать, что характерная британская диета - это простая, довольно тяжелая, возможно, слегка варварская диета". В конце заметки автор также делится многими рецептами - различных видов пудинга, гренок с сыром, мармелада…

Культура Литература
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания
МИД: Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений
Стали известны первые итоги масштабных проверок бензина
Курт Волкер приказал Киеву принять российских наблюдателей
Скворцова назвала главную причину смертности российских мужчин