В четверг стало известно, что Зубово-Полянский районный суд Мордовии принял решение освободить из колонии строгого режима бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова.

Владимир Квачков стал известен после того, как его в 2005 году обвинили в покушении на Анатолия Чубайса. Правда, спустя несколько лет суд его оправдал. Точнее - это дважды сделали присяжные заседатели. Потом его обвинили в подготовке вооруженного мятежа.

Решение суда, судя по объяснениям защитника Владимира Квачкова, связано с изменениями в нашем законодательстве. Квачков освобожден из-за частичной декриминализации ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды...". Его срок и так истекал через несколько месяцев . Но для немолодого человека и несколько лишних месяцев в колонии - дополнительные мучения.

По мнению защиты, Владимира Квачкова выпустят из колонии уже 19 февраля. Дело в том, что десять дней после решения суда выпадает на выходной, 17 февраля.

Связаться с женой Квачкова Надеждой у корреспондента "РГ" не получилось, но мы выяснили, что она уже находится в Зубово-Полянском районе.

После громкого оправдания в покушении Квачкова обвинили в серьезном преступлении. И в 2013 году полковник был признан виновным в "подготовке к вооруженному мятежу и вовлечении граждан в террористическую деятельность". По версии следствия, военизированная структура движения "Народное ополчение имени Минина и Пожарского" (признано судом террористическим и запрещено в России), которое возглавлял Владимир Квачков, готовилась организовать вооруженный поход на Москву. Из оружия у заговорщиков нашли арбалет, а участники предполагаемого похода - несколько пенсионеров. Квачкову дали 13 лет колонии строгого режима, но Верховный суд снизил срок до восьми лет.

Решение суда, судя по объяснениям защитника Квачкова, связано с изменениями в законе

Весной 2016 года местные правоохранители завели на Квачкова еще одно уголовное дело. Якобы он "публично призывал к терроризму". Это статья 205.2 УК. Версия, которой поверил суд, выглядит так: появилась видеозапись, которую изготовил отбывающий наказание Квачков. В этом ролике полковник вроде бы рассказал непонятно кому о подрывной деятельности "мировой закулисы по разрушению России". Другие заключенные отправили эту запись по электронной почте "лицам, находящимся на свободе". "Лица" и распространили ролик в интернете. Этого оказалось достаточно для еще одного обвинения кавалера нескольких боевых орденов.