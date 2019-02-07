Владимир Квачков стал известен после того, как его в 2005 году обвинили в покушении на Анатолия Чубайса. Правда, спустя несколько лет суд его оправдал. Точнее - это дважды сделали присяжные заседатели. Потом его обвинили в подготовке вооруженного мятежа.
Решение суда, судя по объяснениям защитника Владимира Квачкова, связано с изменениями в нашем законодательстве. Квачков освобожден из-за частичной декриминализации ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды...". Его срок и так истекал через несколько месяцев . Но для немолодого человека и несколько лишних месяцев в колонии - дополнительные мучения.
По мнению защиты, Владимира Квачкова выпустят из колонии уже 19 февраля. Дело в том, что десять дней после решения суда выпадает на выходной, 17 февраля.
Связаться с женой Квачкова Надеждой у корреспондента "РГ" не получилось, но мы выяснили, что она уже находится в Зубово-Полянском районе.
После громкого оправдания в покушении Квачкова обвинили в серьезном преступлении. И в 2013 году полковник был признан виновным в "подготовке к вооруженному мятежу и вовлечении граждан в террористическую деятельность". По версии следствия, военизированная структура движения "Народное ополчение имени Минина и Пожарского" (признано судом террористическим и запрещено в России), которое возглавлял Владимир Квачков, готовилась организовать вооруженный поход на Москву. Из оружия у заговорщиков нашли арбалет, а участники предполагаемого похода - несколько пенсионеров. Квачкову дали 13 лет колонии строгого режима, но Верховный суд снизил срок до восьми лет.
Весной 2016 года местные правоохранители завели на Квачкова еще одно уголовное дело. Якобы он "публично призывал к терроризму". Это статья 205.2 УК. Версия, которой поверил суд, выглядит так: появилась видеозапись, которую изготовил отбывающий наказание Квачков. В этом ролике полковник вроде бы рассказал непонятно кому о подрывной деятельности "мировой закулисы по разрушению России". Другие заключенные отправили эту запись по электронной почте "лицам, находящимся на свободе". "Лица" и распространили ролик в интернете. Этого оказалось достаточно для еще одного обвинения кавалера нескольких боевых орденов.