Цены на вторичное жилье в России выросли впервые за четыре года

В прошлом году в России выросли цены на вторичную недвижимость. Это произошло впервые за четыре года. Рост составил пять процентов.

Заметнее всего квартиры подорожали в Татарстане, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, таковы данные Росстата. Средняя стоимость жилья на вторичном рынке на конец 2018 года была 54,9 тысячи рублей за квадратный метр, пишет РБК.

Похожие данные - у "Avito Недвижимость", в аналитике портала говорится, что средняя цена метра готовой квартиры составляет 50,4 тысячи рублей (рост тоже пять процентов).

При этом в Москве цены в четыре раза выше - квадратный метр вторичной недвижимости стоит в среднем 200 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге - 120 тысяч.