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Рубрика: Экономика

Цены на вторичное жилье в России выросли впервые за четыре года

Текст: Марина Гусенко
В прошлом году в России выросли цены на вторичную недвижимость. Это произошло впервые за четыре года. Рост составил пять процентов.
Фото: pixabay Фото: pixabay
Фото: pixabay

Заметнее всего квартиры подорожали в Татарстане, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, таковы данные Росстата. Средняя стоимость жилья на вторичном рынке на конец 2018 года была 54,9 тысячи рублей за квадратный метр, пишет РБК.

Фото: iStock
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Похожие данные - у "Avito Недвижимость", в аналитике портала говорится, что средняя цена метра готовой квартиры составляет 50,4 тысячи рублей (рост тоже пять процентов).

При этом в Москве цены в четыре раза выше - квадратный метр вторичной недвижимости стоит в среднем 200 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге - 120 тысяч.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Цены на недвижимость
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