Чеферин переизбран на пост президента УЕФА

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин переизбран на новый четырехлетний срок. Выборы состоялись в рамках конгресса УЕФА в Риме.

Чеферин был единственным кандидатом на этот пост. Конгресс единогласно проголосовал за него, теперь словенец будет возглавлять УЕФА как минимум до 2023 года.

Чеферин стал президентом организации в сентябре 2016 года после отстранения от должности прежнего руководителя УЕФА Мишеля Платини. Кандидатура словенца набрала 42 голоса из 55 возможных. Чеферин автоматически получил должность вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА).

Одним из основных направлений своей деятельности сам Чеферин считает развитие принципов финансового fair play в европейском футболе. В прошлом году, в частности, были приняты изменения в этих правилах, направленные на прогнозирование возможных финансовых проблем тех или иных клубов, на более строгий контроль над клубными бюджетами.

Это, впрочем, не единственный аспект, над которым работает УЕФА под руководством Чеферина. Глава организации представил видеоотчет по итогам деятельности в 2017-2018 годах, где перечислены главные достижения УЕФА в этот период. В их числе названо, в том числе, создание и проведение Лиги наций - турнира для сборных, призванного предоставить национальным командам альтернативу товарищеским матчам и также являющегося отборочным на чемпионат Европы-2020.

Не меньшее внимание Чеферин уделил и работе над программой "Хет-трик" - это проект УЕФА, направленный на всестороннее развитие футбола в Европе. В рамках проекта строятся тренировочные центры, поля, стадионы, организуются образовательные курсы и программы. Все это делается для того, чтобы футбол был доступен всем, кто неравнодушен к этой игре. Основная доля инвестиций в этот проект происходит из доходов от проведения чемпионата Европы. На данный момент УЕФА вложил в "Хет-трик" 1,8 млрд евро, ожидается, что к 2024 году объем инвестиций составит 2,6 млрд. Стоит заметить, что благодаря этому проекту появилось много футбольных полей и в разных регионах России.