Чеферин переизбран на пост президента УЕФА

Новости

Самолет вынужденно сел в Абакане из-за сильного встречного ветра 15:09
ЦИК Украины зарегистрировал Порошенко кандидатом на президентских выборах 15:05
Уральские геологи уточнили место, где находится восточный край Европы 15:02
Иран начал строить скоростное шоссе через Ирак в Сирию 15:01
Российские чемпионы Олимпиады-2014 снялись в откровенной фотосессии 15:00
Под Омском при пожаре погибли двое детей 14:58
При очистке коллектора в Москве нашли человеческие останки 14:53
Путин даст поручения по "Свидетелям Иеговы" 14:51
В Ингушетии найдены два схрона с боеприпасами 14:45
Какие фильмы представит на 69-м Берлинале Союзное государство 14:44
Сына президента Бразилии обвинили в подлогах и отмывании денег 14:30
Петербургские ученые создали алгоритм для выявления игромании 14:20
Самолет вернулся в аэропорт Стокгольма после сообщения о бомбе на борту 14:18
Собаки помогли транспортной полиции раскрыть в 2018 году 1451 преступление 14:07
В МВД назвали самый криминальный вид транспорта 14:04
В Кремле не перестали поддерживать Мадуро 14:03
Прокуратура не выявила случаев голодных обмороков в школах Кузбасса 14:03
В Подмосковье задержали опекунов погибшего трехлетнего ребенка 14:03
Симпозиум литераторов в Минске стал площадкой для укрепления отношений 14:00
Восемь автомобилей, которые подешевели в России с начала года 13:54
В Сургуте загорелся крупный торговый центр 13:51
Жозе Моуринью вернется в "Интер" 13:50
Россвязь придумала, как обеспечить деревни сотовой связью 13:44
Франция готова сотрудничать с Уралом в сферах транспорта и экологии 13:41
В РФ запретят покупать за границей оборудование для школьных столовых 13:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
Как можно будет самим накопить на пенсию
Как можно будет самим накопить на пенсию
07.02.2019 13:55
Рубрика: Спорт

Чеферин переизбран на пост президента УЕФА

Текст: Данила Жиляев
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин переизбран на новый четырехлетний срок. Выборы состоялись в рамках конгресса УЕФА в Риме.
Фото: AP Photo/Gregorio Borgia Фото: AP Photo/Gregorio Borgia
Фото: AP Photo/Gregorio Borgia

Чеферин был единственным кандидатом на этот пост. Конгресс единогласно проголосовал за него, теперь словенец будет возглавлять УЕФА как минимум до 2023 года.

Фото: AP
Конгресс в Риме выберет главу УЕФА и внесет изменения в правила игры

Чеферин стал президентом организации в сентябре 2016 года после отстранения от должности прежнего руководителя УЕФА Мишеля Платини. Кандидатура словенца набрала 42 голоса из 55 возможных. Чеферин автоматически получил должность вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА).

Одним из основных направлений своей деятельности сам Чеферин считает развитие принципов финансового fair play в европейском футболе. В прошлом году, в частности, были приняты изменения в этих правилах, направленные на прогнозирование возможных финансовых проблем тех или иных клубов, на более строгий контроль над клубными бюджетами.

Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
Инфантино стал единственным кандидатом на пост главы ФИФА

Это, впрочем, не единственный аспект, над которым работает УЕФА под руководством Чеферина. Глава организации представил видеоотчет по итогам деятельности в 2017-2018 годах, где перечислены главные достижения УЕФА в этот период. В их числе названо, в том числе, создание и проведение Лиги наций - турнира для сборных, призванного предоставить национальным командам альтернативу товарищеским матчам и также являющегося отборочным на чемпионат Европы-2020.

Не меньшее внимание Чеферин уделил и работе над программой "Хет-трик" - это проект УЕФА, направленный на всестороннее развитие футбола в Европе. В рамках проекта строятся тренировочные центры, поля, стадионы, организуются образовательные курсы и программы. Все это делается для того, чтобы футбол был доступен всем, кто неравнодушен к этой игре. Основная доля инвестиций в этот проект происходит из доходов от проведения чемпионата Европы. На данный момент УЕФА вложил в "Хет-трик" 1,8 млрд евро, ожидается, что к 2024 году объем инвестиций составит 2,6 млрд. Стоит заметить, что благодаря этому проекту появилось много футбольных полей и в разных регионах России.

Спорт Футбол Вокруг футбола Спортивные организации УЕФА
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания
МИД: Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений
Стали известны первые итоги масштабных проверок бензина
Курт Волкер приказал Киеву принять российских наблюдателей
Скворцова назвала главную причину смертности российских мужчин