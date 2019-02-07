Чиновники Евросоюза рассказали, где находится ад

Британский премьер Тереза Мэй приехала в Брюссель на переговоры с главой еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером для очередной, как выяснилось, тщетной попытки убедить европейцев пересмотреть постразводную сделку с Лондоном. Мэй не отпугнуло даже то, что европейские чиновники уже второй день делят места в аду.

Накануне приезда Мэй глава Евросовета Дональд Туск сделал неожиданное заявление.

"Интересно, как выглядит это особенное место в аду для тех, кто продвигал "брекзит" без даже наброска плана, как его осуществить", - сказал он после переговоров с Лео Варадкаром о подготовке к тому, что он назвал "фиаско выхода Британии без соглашения". В кулуарах зашептались: что же он имеет в виду? Страхи рассеял неназванный источник, близкий к Туску, заявивший СМИ, что в этих словах не было зашифровано какого-либо послания или тактической уловки. "Это было подлинное выражение его глубокой растерянности в связи с запутанной ситуацией, в которой мы сейчас оказались", - цитирует его журнал Politico. Но на этом тема ада, как выяснилось, не исчерпала себя. Сначала посыпались комментарии из Британии. Как сдержанные, например, от пресс-секретаря Мэй, который возложил на главу Евросовета ответственность за то, насколько уместным является использование таких выражений, так и более резкие, например, от Сэмми Уилсона, курирующего тему "брекзита" в юнионистской демократической партии, который назвал Туска "дьявольским евроманьяком с трезубцем".

"Я никогда не видел такого ада, как в период моей работы здесь. Это ад!" - сказал Юнкер

"Больше ада!" - очевидно, подумал Жан-Клод Юнкер и на просьбу прокомментировать слова Туска обозначил ад как конкретную географическую точку в Брюсселе. "Я не такой убежденный католик, как мой хороший друг Дональд. Он твердо верит в существование рая и его противоположности - ада. Я верю в рай и я никогда не видел такого ада, как в период моей работы здесь. Это ад", - сказал он. Подтверждение этих слов последовало незамедлительно. Тереза Мэй, которая накануне отъезда в Брюссель пообещала "биться за Британию", а точнее, за пересмотр соглашения, сдалась практически сразу, как только попала в это "дьявольское" место. По итогам переговоров они с Юнкером озвучили совместное заявление, в котором назвали прошедший разговор "жестким, но конструктивным". Но уступок Мэй так и не добилась.