ЦСКА разгромил норвежскую команду в контрольном матче

Московский ЦСКА выиграл очередной контрольный матч на сборах в Испании. Подопечные Виктора Гончаренко разгромили норвежский "Согндал" со счетом 3:0.

Все мячи были забиты в последние 20 минут основного времени встречи. На 70-й минуте Яка Бийол открыл счет, затем Такума Нисимура упрочил преимущество "красно-синих", а точку в матче поставил все тот же Бийол, оформивший дубль.

В нынешнюю зимнюю паузу ЦСКА еще ни разу не проигрывал в контрольных матчей. Игра против "Согндала" стала для армейцев четвертой, где соперником москвичей оказалась норвежская команда. Ранее "красно-синие" обыграли "Мольде" 2:1, разгромили "Одд" 3:0, а также сыграли вничью с "Сарпсборгом" 3:3.