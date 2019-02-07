Данные перенесенных номеров включат в систему проверки сведений об абонентах

Функционал базы данных перенесенных номеров используют при построении системы проверки сведений об абонентах, чтобы подтверждать информацию о номере мобильного телефона и ее владельце. Законопроект по этому поводу сегодня в повестке Госдумы.

Его принятие позволит развивать системы оплаты с помощью номера мобильного телефона, который привязан к банковской карте клиента, минуя платежные системы.

База данных перенесенных номеров, построенная подведомственным Россвязи предприятием, дает возможность подтверждения принадлежности мобильного номера к конкретному оператору. Дальше в системе проверки сведений должны быть использованы персональные данные об абоненте, которые находятся у оператора.

По словам зам главы Россвязи Романа Шередина, в систему проверки должны быть включены три участника: финансово-кредитные организации, операторы, центральная база данных перенесенных номеров, которая будет работать как неких технологических центр.