Депутаты и Росгвардия предложили ужесточить требования к частной охране школ

В Госдуме предложили ввести переквалификацию для сотрудников частных охранных организаций, охраняющих школы. Официальный представитель Росгвардии генерал-майор Валерий Грибакин рассказал корреспонденту "Российской газеты", что учебным и вообще всем детским организациям нужна профессиональная, высококвалифицированная охрана.

В Госдуме создана рабочая группа по анализу законодательства об оружии и частных охранных предприятиях. Депутат Анатолий Выборный вместе с экспертами Росгвардии готовит законопроект, чтобы усилить систему безопасности культурных, учебных и других объектов. Готового текста пока нет, но известно, какие изменения будут предложены.

Так, школьных охранников ждут регулярные курсы переподготовки через определенное количество лет, чего сейчас нет. Пока действует принцип: получил лицензию - и работай. Будет осуществляться более строгий качественный отбор - в школах должны работать психически устойчивые люди. Будет усилен и государственный контроль, который, скорее всего, возложат на Росгвардию. А для этого лицензионно-разрешительным подразделениям могут расширить контрольные полномочия. Предполагается, что законопроект может быть внесен до конца сессии.

Рабочая группа Госдумы вместе с экспертами Росгвардии готовит законопроект, который усилит систему безопасности культурных, учебных и детских заведений

Депутаты определятся и по такому больному вопросу, как вооруженность школьного охранника. С одной стороны, что может противопоставить безоружный, пусть взрослый и сильный, человек вооруженному подростку? В московской школе, как помним, подросток застрелил не только учителя, но и охранника. А с другой - допустимо ли применять оружие в школе? Ведь кругом - дети. По мнению Валерия Грибакина, эту проблему всесторонне должны изучить не только профессиональные охранники, но и психологи, социологи, правоведы.

Кстати, на Западе, в частности США, где частных охранников - 2,2 миллиона, подобной проблемой особо не заморачиваются. Там вооружены почти все охранники, в том числе в школах и детских садах. И стреляют при малейших признаках опасности. Без оружия охраняют особо опасные объекты, причем только изнутри, где выстрел может привести к катастрофе.

Уже очевидно, что предложение об изменениях в системе подготовки охранников и контроля за этой подготовкой вызовет много споров между тремя серьезными структурами: Росгвардией, минобрнауки и минэкономразвития.

Росгвардия разрабатывает нормативы по обучению частных охранников, их лицензирование, контроль за оружием и заключением договоров с другими предприятиями. Чиновники от образования организуют специальные школы и курсы, учебный процесс (по методичкам Росгвардии), сдачу экзаменов и выдачу дипломов. И, как все чиновники, очень заинтересованы в хороших формальных показателях.

А экономисты следят за правильным течением охранного бизнеса, основная цель которого, как известно, - извлечение прибыли.

В частности, важно, чтобы этот бизнес не особенно "кошмарили". Ведь если начнутся слишком частые проверки и тренировки, как это предлагает Росгвардия, предприятие понесет убытки.

Но самое главное: существуют законодательно утвержденные регламенты, в которых четко прописано, сколько раз можно проверять предприятие. Вот все это теперь предлагается пересмотреть.

Частная охрана - очень молодая отрасль в нашей экономике. Поначалу она и отраслью никакой не была - так, бандитским промыслом. Собственными "дружинами" обзаводились предприниматели, банкиры и "воры в законе", регистрировали их как ЧОПы, что давало право на легальное ношение огнестрельного оружия.

Понятно, что рекрутировали сюда уголовную "братву". А затем использовали этих охранников для рейдерских захватов, "разборок" с конкурентами и даже для заказных убийств. Всю эту криминальную конструкцию и порушил первый этап реформирования частной охраны.

Были установлены жесткие правила: обучение с последующей сдачей экзаменов, после чего - лицензирование, обязательная самостоятельность ЧОПа с заключением договора с клиентом и жесткий контроль за ЧОПом и оружием.

Уголовники отсеялись сразу - не были допущены к обучению. Бизнесмены по закону потеряли возможность что-либо приказывать чоповцам - все договоры прописывали только законную деятельность, причем очень конкретную, скажем, охрану названных объектов. Иначе договор не регистрировался.

Право на ношение оружия каждому охраннику приходится получать самостоятельно. В общем, в охрану пришли новые, законопослушные люди. В основном бывшие военные и полицейские. Негативную тенденцию удалось сломать.

Возможно, депутаты определятся и по такому больному вопросу, как вооруженность школьного охранника. Допустимо ли стрелять в школе?

Более того, трудовое законодательство признало частную охранную и детективную деятельность профессией со всеми вытекающими - трудовым стажем и социальными льготами. Введены три профессиональных разряда - 4-й, 5-й и 6-й. Если упрощенно, обладателю 4-го разряда запрещено носить любое оружие и спецсредства, обладателю 5-го разрешены только спецсредства - наручники, резиновые палки и электрошокеры, при наличии 6-го - огнестрельное оружие. Разнятся и нормативы, которые они должны выполнить, и сроки обучения, и периоды подтверждения квалификации.

Под частной охраной - 895,5 тысячи объектов различных форм собственности. Их защищают 23,6 тысячи частных охранных организаций, общая численность работников которых составляет 715,6 тысячи человек. На вооружении - 80,4 тысячи единиц огнестрельного оружия. По европейским меркам очень приличная армия.

Сейчас начинается второй этап реформирования частной охраны. Связано это не только с передачей функций лицензионно-разрешительной работы из МВД в Росгвардию, но и логикой событий, появляются новые угрозы и вызовы безопасности наших граждан.

715 тысяч человек работают сегодня в частных охранных организациях. Под частной охраной - 895,5 тысячи объектов. Их защищают 23,6 тысячи частных охранных организаций

Усилятся требования к подготовке охранника. Возможно, будут пересмотрены учебные планы и схемы, увеличены нормативы и сроки обучения, усилены требования к здоровью, возрасту и даже биографии. Необходимость такого усиления стала особенно понятна после керченской трагедии, когда студент устроил 17 октября прошлого года в политехническом колледже массовый расстрел. И частные охранники не сумели ему помешать. Так сегодня ко всем прочим опасностям - уголовщине, терроризму, экстремизму - добавилась еще одна, весьма специфическая. В учебном, детском или лечебном учреждении может появиться молодой человек с оружием. Так уже было и в Москве, и в Керчи, и в некоторых других городах.

Что делать? В каждую сельскую школу или детский сад не поставишь полицейского или росгвардейца. А простые сторожа могут оказаться бесполезны против парня с ружьем.

Компетентно

Иван Соловьев, доктор юридических наук:

- Как правило, сегодня ЧОПы направляют своих сотрудников на объекты образования по остаточному принципу: все, кто по комплекции, возрасту и расторопности не подошел для несения службы в офисе, на складе или в торговом центре, идут охранять школу. Поэтому там, к сожалению, оказываются не самые квалифицированные и боевитые сотрудники. В связи с этим для начала необходимо изменить отношение внутри охранного сообщества к работе в школах. Конечно, этому может способствовать инициатива Росгвардии об обязательном наличии специальной подготовки у сотрудников ЧОПов для обеспечения безопасности на таких объектах. Самое главное, чтобы это были реальные механизмы переподготовки и повышения квалификации, а не покупка охранными структурами ничем не подкрепленных очередных сертификатов.

