Сотрудничество с Россией имеет для Киргизии особую важность. Об этом заявил на экспертной дискуссии в Бишкеке депутат парламента КР, член комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Бактыбек Турусбеков.

- Продиктовано это историко-культурной общностью наших народов, традиционными узами дружбы, общими интересами в области политики, экономики, безопасности и обороны, культуры, - пояснил он. - Россия была и остается для Киргизстана основным стратегическим партнером. Между нашими государствами установлены подлинно дружественные, союзнические отношения, президенты ведут активный политический диалог. Мы развиваем межпарламентское сотрудничество, регулярно обмениваемся визитами и встречами на межминистерском и межведомственном уровнях. Близки или схожи позиции обоих государств по широкому кругу вопросов глобальной и региональной повестки дня. Бишкек и Москва наладили тесное взаимодействие в рамках ООН, ОБСЕ, ШОС, ОДКБ, СНГ, Евразийского экономического союза и других международных и региональных организаций.

- Роль России в развитии республики действительно велика, - соглашается с законодателем экономист Нургуль Акимова. - РФ оказывает Киргизстану большую и нередко безвозмездную помощь, продолжает выделять средства на социальные программы и инфраструктурные проекты.

По мнению эксперта-аналитика Дениса Клименока, развитию республики способствуют не только госструктуры России, но и компании. "Благодаря, к примеру, "Газпрому" в Киргизстан налажены бесперебойные поставки газа, - подчеркнул он. - Причем не только бытовым потребителям, но и промышленным предприятиям, тогда как стоимость голубого топлива для республики снизилась в полтора-два раза. Раньше абонентам поступал газ из Казахстана или Узбекистана по 224-290 долларов за тысячу кубометров, а сегодня цена того же объема составляет 150 долларов".

Кстати



Как утверждает эксперт Госагентства по продвижению инвестиций минэкономики КР Данияр Собуров, Россия остается одним из основных инвесторов республики. "В 2015 году РФ выделила 515 миллионов долларов, которые стали основой фонда развития (Российско-Киргизский фонд развития. - Прим. ред.), который за время работы профинансировал 1566 различных проектов, - отметил он. - В 2016 году Россия инвестировала 291 миллион долларов, а в 2017-м выделила еще 98 миллионов".