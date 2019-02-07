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07.02.2019 19:45
Рубрика: Власть

Дмитрий Медведев назначил главой Ростуризма Зарину Догузову

Текст: Владимир Кузьмин

Федеральное агентство по туризму возглавила Зарина Догузова. Распоряжение о назначении подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщили в пресс-службе правительства.

Фото: www.centrdor.ru
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Должность оставалась вакантной с 5 февраля, когда из Ростуризма по собственному желанию ушел Олег Сафонов.

Зарина Догузова родилась в 1985 году в Южной Осетии. В 2008 году окончила факультет международной журналистики МГИМО. В 2008-2012 годах работала в департаменте пресс-службы и информации правительства, затем перешла в Кремль - в управление президента по общественным связям и коммуникациям. С 2015 года руководила департаментом по сопровождению крупных международных мероприятий управления.

Справка "РГ"

Догузова Зарина Валерьевна, 1985 г.р.

Уроженка г. Цхинвал (Республика Южная Осетия), где в 2002 году окончила школу.

В 2008 году окончила факультет Международной журналистики Московского государственного института международных отношений (Университет) МИД России.

С 2008 по 2012 гг. работала в Департаменте пресс-службы и информации Правительства Российской Федерации.

С 2012 по 2019 гг. работала в Управлении Президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям. С 2015 года являлась начальником департамента по сопровождению крупных международных мероприятий Управления. Занималась организацией, подготовкой и информационно-аналитическим сопровождением различных международных и внутрироссийских мероприятий, в том числе Олимпиады в Сочи 2014 года, Чемпионата мира по футболу 2018 года, а также ряда крупных государственных инфраструктурных проектов.

Имеет государственные награды.

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