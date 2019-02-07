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Рубрика: В мире

Дом детства Трампа выставлен на продажу почти за три миллиона долларов

Фото: AP Photo/Kathy Willens Фото: AP Photo/Kathy Willens
Фото: AP Photo/Kathy Willens

Дом в Нью-Йорке, где президент США Дональд Трамп провел первые четыре года своей жизни, выставлен на продажу. Небольшой пятикомнатный особняк площадью 232 квадратных метра продается за 2,9 миллиона долларов.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на агентство недвижимости. Дом, построенный в 1940-е годы отцом нынешнего главы Белого дома, бизнесменом Фредом Трампом, расположен в районе Куинс на острове Лонг-Айленд.

Фото: REUTERS
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Рекламное объявление гласит, что здание продается вместе с картонной фигурой Трампа в полный рост, его книгой "Искусство заключать сделки" и фотографией на обложке журнала People, пишет ТАСС.

Дом, где Трамп провел первые годы жизни, уже несколько раз менял хозяев. В 2017 году его купила за 2,14 миллиона долларов компания юриста Майкла Танга. До этого особняк, купленный за 1,4 миллиона долларов, принадлежал инвестору в сфере недвижимости Майклу Дэвису.

По данным газеты, за дом назначена гораздо более высокая цена, чем за аналогичные особняки по соседству. Один из них, купленный в 2016 году, обошелся новым хозяевам в 640 тысяч долларов.

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