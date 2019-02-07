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Рубрика: Культура

Дуэт Леди Гаги и Брэдли Купера получит Grammy за лучшую запись года

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(7786)
Популярный киноактер Брэдли Купер умеет чувственно петь и играть на гитаре жаркие блюзы. Фото: AP Популярный киноактер Брэдли Купер умеет чувственно петь и играть на гитаре жаркие блюзы. Фото: AP
Популярный киноактер Брэдли Купер умеет чувственно петь и играть на гитаре жаркие блюзы. Фото: AP

Леди Гага и Брэдли Купер. A Star Is Born. (CD). Interscope Records

Кто же раньше знал, что популярный киноактер Брэдли Купер умеет так чувственно и раскатисто петь, да еще и классно играет на гитаре - особенно жаркие блюзы и страстные, немного печальные, зато прекрасные баллады?! А Леди Гага не только успешная поп-певица, но еще и пылко владеет искусством играть на фортепиано, способна нежно и чуть приглушенно исполнять и приджазованные композиции?! И что она привольно переходит с английского языка на французский, умея наследовать то традиции мелодичных и порой трагических песен-исповедей Эдит Пиаф, а то - лихой удали, безабашенности и эпикурейству Тины Тернер, уже с колоритной хрипотцой и рок-н-ролльным задором?!

Название A Star Is Born ("Звезда родилась") получилось метафорическим: в самом деле, такими киношного красавчика Брэдли Купера (вспомните хотя бы его фильмы "Мальчишник в Вегасе", "Обещать - не значит жениться", "Афера по-американски" и "Снайпер") еще не знали. Да и Леди Гагу - тоже.

Не случайно поэтому, согласно информации, неведомым образом появившейся на официальной странице премии Grammy (а затем быстро удаленной), именно этот дуэт получит 10 февраля одну из главных наград - за лучшую "запись года". И ею станет как раз их песня Shallow. Красивая баллада, начинающаяся с проигрыша на акустической гитаре и взволнованного вокала самого Брэдли Купера - в традициях группы The Eagles. А затем к микрофону подойдет уже Леди Гага, и ее будто парящий над суетой голос добавит треку смятения, стихийности, дикого, неприкаянного очарования... Скоро узнаем, был ли тот неожиданный вброс в интернет правдой.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Сам альбом A Star Is Born очень хорош! Эмоциональный, мелодичный, разноплановый по жанрам - в нем сразу 34 трека! Часть из них, впрочем, диалоги главных героев о любви и своей музыке. Ведь одноименный фильм, мировая премьера которого состоялась 31 августа 2018 года на Венецианском кинофестивале, - музыкальный. Он о сорокалетнем и не очень успешном кантри-певце, который в поисках выпивки заходит в ближайший бар и знакомится со столь же невезучей официанткой, обожающей в свободное время петь, причем делает она это намного талантливее его самого.

После этого и разворачиваются главные события фильма, который теперь претендует на восемь наград премии "Оскар" (Купер - в номинациях "лучшая мужская роль", Леди Гага - "лучшая женская роль", что уж точно мало кто ожидал...). Конечно, "новая американская сказка о том, что любовь делает людей лучше и богаче", понравится не всем. И, может, удручит кого-то из зрителей недостаточной проработкой характеров, наивностью и оторванностью от реальной жизни современного шоу-бизнеса. Но музыка в нем действительно замечательная: эмоциональная, драматичная, да еще и в разных жанрах - от баллады до софт-рока и даже эпизодически появляющихся хип-хопа и сентиментального джаза в духе 30-40-х.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым
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